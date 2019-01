Annuncio

A volte il calcio regala forti emozioni che possono andare al di là di una bella azione, di un goal acrobatico realizzato a pochi secondi dalla fine o di un rigore non concesso.

È successo nei giorni scorsi in Spagna [VIDEO] ed è una bella storia di amicizia, passione sportiva e correttezza umana. Una storia che vale la pena raccontare. Il protagonista è un giovane calciatore del San Fernando CD. Il suo nome è Cristian Fernandez e ha 12 anni, un ragazzino come tanti, che ama lo sport e che essendo piccolo di statura dimostra meno della sua età.

Ma nonostante tutto Cristian ha dimostrato un coraggio da leone e una notevole dose di sangue freddo. L’episodio è accaduto durante un torneo di calcio nella categoria ‘Tercera Andaluza Infantil’, nella partita tra due squadre giovanili, il San Fernando CD - dove milita Cristian Fernandez - e il Medina Balompié.

Durante la partita un giocatore crolla a terra svenuto

Durante la partita un giocatore del Medina, Daniel Delgado, ha subito uno scontro violento con un altro giocatore ed è crollato a terra privo di sensi. L’incidente poteva trasformarsi in una vera tragedia. Molti calciatori si sono allontananti, spaventati dall’accaduto, e hanno lasciato il giovane Daniel riverso sul campo da gioco. La situazione è stata risolta dall’altruismo e dalla tempestività del piccolo Cristian Fernandez che non ci ha pensato due volte e si è avvicinato per soccorrere l’avversario. Il ragazzino ha girato sul fianco Daniel, gli ha aperto la bocca e tirato fuori la lingua per evitare il soffocamento. Il successivo intervento del personale medico ha poi permesso a Daniel di riprendersi. All’arrivo dei soccorsi, per effetto della tensione, Cristian è scoppiato a piangere, una reazione comprensibile data la giovane età e in considerazione di quanto era successo.

‘L’avevo visto fare a Fernando Torres’

Una bella storia di altruismo e correttezza sportiva che ha fatto subito il giro della Spagna. Cristian ha poi ammesso di aver soccorso Daniel perché aveva assistito tempo prima a una situazione analoga, durante un match sportivo dove il calciatore Fernando Torres aveva perso i sensi ed era stato soccorso nello stesso modo. Cristian perciò sapeva cosa fare, e il suo intervento ha impedito che il giovane Daniel soffocasse. Un piccolo eroe di tutti i giorni e un gesto dal grande significato, in un mondo - quello del calcio [VIDEO] - che a volte antepone fama, soldi e agonismo ai valori più puri e autentici dello sport, come la generosità, l’amicizia e il coraggio.