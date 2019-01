Advertisement

Una terribile tragedia [VIDEO] si è verificata a Kataragama, in Sri Lanka, in una zona che si trova poco lontano dal parco nazionale di Yala, nella zona sud del Paese. Si tratta di un importante centro di pellegrinaggio per i buddisti e gli indù dello Sri Lanka. Secondo quanto riportato dai media internazionali, in particolare dal Daily Mail, pare che il soggetto stesse tentando di ipnotizzare l'animale, ma per tutta risposta il pachiderma lo ha caricato, forse infastidito dalla presenza dell'uomo.

Lo stesso è, quindi, finito schiacciato sotto le zampe dell'animale, impossibile da fermare. L'episodio si è verificato anche alla presenza di alcune persone, che hanno ripreso tutto in un video, che immediatamente ha fatto il giro della Rete.

Le immagini sono agghiaccianti.

Nel video si vede chiaramente l'animale che carica l'uomo

Il video mostra immagini sconcertanti. L'uomo si avvicina all'elefante e alza una mano (in modo da richiamare la sua attenzione), ma non appena quest'ultimo varca il territorio dell'animale, lui non ci pensa due volte e lo carica, per allontanarlo. L'animale, con la lunga proboscide, poi, ha buttato a terra la vittima, calpestandola con numerose zampate. Gli elefanti possono sembrare animali docili e tranquilli, ma se si sentono infastiditi possono anche attaccare e le conseguenze sono sotto gli occhi di tutti. De resto gli elefanti pesano 100 volte più di un essere umano, arrivando anche a oltre 10 mila chili. Forse l'uomo non si aspettava la violenta reazione dell'animale, in quanto questi animali sono in grado di riconoscere una persona, anche a distanza di molto tempo.

L'identità della vittima non è stata resa nota.

Le urla dei presenti

Quando tutti hanno capito quello che stava accadendo, proprio sotto i loro occhi, ormai era troppo tardi. Nel video, infatti, si sentono le urla disperate dei testimoni che non hanno potuto opporre resistenza all'animale. Tutti sono rimasti scioccati, allibiti da questa incredibile tragedia [VIDEO]. Una vera sciagura che purtroppo non si è potuto evitare in nessun modo. Non si sa ovviamente per quale motivo l'uomo stesse cercando di ipnotizzare l'elefante, probabilmente questo particolare verrà chiarito nelle prossime ore o, al massimo, nei prossimi giorni. Non ci resta che attendere per scoprire nuovi dettagli su questo fatto di cronaca estera che ha suscitato tanta tristezza e amarezza.