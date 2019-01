Advertisement

Advertisement

Una terribile tragedia [VIDEO] è avvenuta negli scorsi giorni in Irlanda, precisamente giorno 4 gennaio, quando un ragazzo di 20 anni è precipitato dalla nota scogliera di Moher, a quasi 300 km da Dublino. Questa lunga e alta scogliera, tipica della zona, ogni anno è meta di tantissimi visitatori e qualche volta purtroppo teatro di incidenti simili a quello successo a ridosso delle festività. Secondo quanto riportato dai media irlandesi, il ragazzo, che sarebbe di origine indiana (almeno questo riporta Sky News), voleva scattarsi un selfie con alle spalle la scogliera e il mare.

Qualcosa però è andato storto: il giovane all'improvviso è precipitato per un centinaio di metri, finendo in acqua probabilmente già deceduto. A recuperare il corpo esanime del ragazzo è stata la Guardia Costeria irlandese.

Advertisement

I testimoni hanno visto precipitare il ragazzo

Che si sia trattato di una tragica fatalità lo testimoniano i presenti. Alcuni turisti infatti stavano osservando il meraviglioso panorama. Il loro racconto sul fatto di cronaca è preciso nei particolari: i presenti riferiscono di aver visto il giovane che stava per scattarsi una fotografia, quando per cause accidentali è caduto nel vuoto. L'impatto con l'acqua, e probabilmente con qualche altro scoglio, gli è stato fatale. Il ragazzo viveva da tempo a Dublino, qui stava studiando e pare si fosse ormai stabilito definitivamente sul suolo irlandese. Per tutti gli accertamenti del caso è stata disposta l'autopsia sul corpo della vittima, in modo da chiarire le reali cause della morte. La tragedia si è verificata nel primo pomeriggio, intorno alle 15:00.

Advertisement

Sul posto si è recata anche la Polizia.

Il punto più alto della scogliera

Le scogliere del Moher si trovano in piena Irlanda occidentale, sulla costa occidentale del Clare, una delle tante contee irlandesi. L'altezza delle scogliere, a picco sull'Oceano Atlantico, varia da punto a punto, il più alto dei quali misura 214 metri sul livello del mare. Per accedere alle scogliere è molto facile, non vi è un costo d'accesso, basta seguire le indicazioni dei percorsi battuti. Probabilmente la vittima di questo assurdo fatto di cronaca [VIDEO] voleva solamente passare un pomeriggio diverso dal solito, esplorando la selvaggia e bellissima costa irlandese, come son soliti fare turisti di diversa nazionalità. Nessuno si aspettava ovviamente che potesse finire in tragedia.