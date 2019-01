Advertisement

Non aveva fatto i compiti: per questo il padre del piccolo Mertcan, un bimbo di soli 6 anni, aveva deciso di picchiarlo in modo di dargli una severa lezione. Mehmet Ali Y, in preda ad una furia ceca, ha quindi preso il tubo dell'aspirapolvere e ha cominciato ad inveire sul povero bimbo. L'oggetto non era di plastica, ma di metallo, e questo ha fatto sì che il bambino venisse ferito in maniera piuttosto grave, ferite che purtroppo non gli hanno lasciato scampo. La tragedia [VIDEO] si è verificata ad İskenderun, cittadina del distretto di Hatay, in Turchia.

I fatti si sono svolti il giorno 2 gennaio.

La moglie aveva divorziato dall'uomo in quanto era violento

Secondo quanto riportato dalla stampa internazionale, e dai nostri media nazionali, pare che la moglie, nonché madre dello stesso bambino, avesse divorziato da Ali Y, in quanto quest'ultimo diverse volte avrebbe anche usato violenza su di lei.

Nessuno si aspettava però che il bimbo potesse essere oggetto di percosse da parte dell'uomo. La madre, non appena ha saputo quanto era successo a suo figlio, è andata direttamente presso la struttura sanitaria dove il piccolo era stato ricoverato. Le sue condizioni, sin dal primo momento, sono apparse piuttosto serie. I medici hanno fatto di tutto per evitare il decesso della piccola creatura. In questi giorni la madre e i sanitari turchi non hanno perso le speranze, ma purtroppo negli scorsi giorni c'è stato il triste epilogo di questa brutta vicenda di violenza domestica: il piccolo è deceduto, gettando nella disperazione la madre e tutti i familiari. Il bambino era ormai in coma, tenuto in vita solo da una macchina. I medici hanno quindi dovuto dare l'amara comunicazione che il piccolo Mertcan era ormai morto cerebralmente, per cui non c'era più niente da fare.

Un episodio che ha sconvolto la Turchia

Quanto accaduto al piccolo Mertcan ha letteralmente sconvolto tutto il Paese, e ha destato sconcerto in tutto il globo. Un vicenda assurda [VIDEO], nata per futili motivi. Sulla vicenda stanno comunque ancora indagando gli inquirenti, che vogliono vederci chiaro. L'uomo è stato arrestato dalla Polizia. Nel frattempo si sono svolti i funerali del piccolo. Tutta la comunità di Hatay è caduta nello sconforto più totale, e si è unita ai famigliari e soprattutto alla madre del bambino. Per la donna è un dolore troppo forte da poter sopportare, lei stessa aveva detto alla stampa che il suo bimbo stava per morire, viste le gravissime ferite che aveva su tutto il corpo.