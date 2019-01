Annuncio

A seguito dell'approvazione dell'accordo di programma da parte del Comune, la famiglia Grimaldi, reggente del piccolo ma incantevole principato di Monaco, ha intenzione di costruire appartamenti di lusso nella vicina Ventimiglia [VIDEO], situata a soli quattordici chilometri di distanza, nell'ottica della duratura e persistente opera di investimento del principato nella zona, il quale ha anche finanziato la costruzione del porto locale.

Nella frazione di Mortola, gli appartamenti saranno edificati in un'area adiacente ai Giardini botanici Hanbury, nel mezzo di un ambiente dall'aspetto bucolico e idilliaco.

Sono previste, inoltre, ulteriori opere pubbliche, a tutto vantaggio del Comune.

Il principato di Monaco si impegna a favore del comune di Ventimiglia

Il comune riceverà un ammontare di oneri di urbanizzazione pari a 800 mila euro, oltre a una serie di strutture del valore di ben sei milioni di euro.

In particolare, si tratta di un parcheggio della capienza di ben cento posti auto, cinque autobus a servizio dei Giardini botanici Hanbury e una scuola di specializzazione in giardinaggio, gestita dall'Università degli studi di Genova, la quale già si occupa dell'amministrazione dei Giardini Hanbury. Inoltre, sarà edificato un parco di ben 16 mila metri quadrati, il quale "resterà di proprietà privata a uso pubblico, in modo che gli oneri di manutenzione non ricadano sul Comune - ha spiegato il vicesindaco Silvia Sciandra".

Al principato di Monaco è stato chiesto, infine, di riqualificare i sentieri che dai Balzi Rossi, ovvero il caratteristico complesso di grotte di alto valore archeologico, conducono a porta Canarda, oltre che di recuperare un immobile destinato alla lavorazione di prodotti agricoli e viticoli.

Il procedimento di approvazione dell'investimento di Monaco

Per procedere alla messa in opera del progetto [VIDEO], sarà necessario apporre modifiche sia al piano urbanistico comunale, sia al piano paesaggistico. L'accordo di programma ha ricevuto l'approvazione della maggioranza di centrosinistra, mentre ha visto due voti contrari, da parte dei consiglieri di centrodestra, e due astenuti, uno da parte del centrodestra e uno da parte del Movimento 5 stelle.

Tali azioni di rigenerazione urbana appaiono di grande importanza per un territorio ad alta affluenza turistica come quello della Costa Azzurra condiviso dalla Liguria e dal territorio monegasco.