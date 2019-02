Annuncio

Ad Alvito, in provincia di Frosinone, oggi sabato 23 febbraio, a causa del maltempo che ha di nuovo colpito l'Italia nelle ultime ore si sono verificati nuovi incidenti: a farne le spese quattro persone che si sono ritrovate improvvisamente schiacciate dai detriti di un muro che era appena crollato sopra di loro. Due dei uomini purtroppo sono morti, mentre gli altri due sono rimasti feriti, uno di loro si trova in gravi condizioni. Sul posto si sono recati prontamente i soccorsi e le squadre dei vigili del fuoco insieme ai carabinieri della zona.

I dettagli della vicenda

La sciagura è avvenuta in un'abitazione in via Colle Mattarino, ad Alvito, dove Carlo Diana di 73 anni e Guido Albassi di 71 hanno perso la vita in un imprevedibile incidente, causato presumibilmente dal forte vento, dove parte di un muro è crollata all'improvviso.

Le altre due persone rimaste ferite sono state trasportate in ospedale dove sono state poi ricoverate, soltanto uno di loro sembrerebbe rimasto ferito gravemente. Sul posto dell'accaduto sono arrivati immediatamente i vigili del fuoco e i carabinieri di Frosinone per effettuare i primi sopralluoghi e per isolare la zona interessata. Inoltre le squadre dei vigili dovranno verificare le condizioni della parte del muro che non è ancora crollata.

Un'altra vittima del maltempo nel Lazio

Sempre oggi, sabato 23 febbraio, a Guidonia Montecelio, su via Maremmana, in provincia di Roma, un uomo di 45 anni è rimasto vittima del maltempo mentre si trovava all'interno della propria auto, una Fiat Panda, quando un albero, specificatamente un pino, si è improvvisamente sradicato, probabilmente per il vento intenso delle ultime ore.

Sul posto si sono recati prontamente i soccorsi che non hanno potuto fare nulla per l'uomo; l'auto è andata completamente in frantumi nella parte anteriore, dove è stata colpita in modo violento dall'albero. Il quarantacinquenne, di origine romena, aveva appena finito di lavorare e stava transitando sulla strada che collega Guidonia a Palombara per tornare a casa dalla sua famiglia. Un testimone ha raccontato che, ad un tratto, ha visto crollare a terra tre diversi alberi, dopo che nel cielo si era formato una sorta di "mulinello". Tuttora sono in corso le indagini della polizia di Guidonia che ha subito isolato la zona coinvolta nell'incidente per gli accertamenti del caso e sequestrato il mezzo interessato.

