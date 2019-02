Annuncio

Ieri, 5 febbraio, a Francavilla al Mare, in provincia di Chieti, una giovane ragazza di origini albanesi di 24 anni, Joanna Hoxha, ha avuto un improvviso malore nella casa dove viveva con il suo compagno, molto conosciuto in città poiché gestisce due diversi locali. La giovane era incinta di quattro mesi e fino al momento del malessere non aveva avuto alcuna avvisaglia che le facesse pensare di stare male. Secondo Chietitoday.it, soltanto nelle scorse settimane la donna aveva avuto qualche problema con la gravidanza ed era stata infatti ricoverata in ospedale, nel reparto di Ostetricia e Ginecologia, ma da lì è stata poi dimessa. Sul posto della tragedia sono intervenuti immediatamente i soccorsi, che hanno però trovato già esanime la ragazza.

Chieti: i dettagli della tragedia

La giovane si è sentita male mentre era in casa con il suo compagno, che ha prontamente allertato i soccorsi. All'arrivo del 118, Joanna era già priva di sensi e l'equipe dei medici ha provato a lungo a rianimarla, ma per la ragazza non c'è stato purtroppo nulla da fare. Il malore improvviso, di cui non si conoscono ancora le vere cause, purtroppo non le ha lasciato "via di fuga" e i medici non hanno potuto fare altro che dichiararne il decesso. Sfortunatamente neanche il piccolo che la giovane portava in grembo è riuscito a salvarsi.

Indagini in corso

Le indagini della Procura di Chieti sono tuttora in corso, ovviamente indirizzate a scoprire le cause del decesso improvviso della giovane, che oltre al suo compagno lascia una bambina di circa un anno e mezzo.

Per il momento la perizia dei medici sembrerebbe riportare come causa della morte un arresto cardiocircolatorio, ma i particolari del decesso restano ancora sconosciuti. Si dovrà infatti decidere se proseguire con l'esame autoptico sul corpo di Joanna.

Tutta la cittadina di Chieti ha espresso solidarietà per la morte prematura di questa giovane mamma, che era in attesa del suo secondo figlio. Un doppio lutto che ha sconvolto tutta la comunità: tante infatti le persone che in queste ore stanno condividendo il grande dolore che ha colpito la famiglia della ragazza.

Soltanto pochi giorni fa a Napoli, una giovane ragazza di 36 anni, Anna Siena, è morta improvvisamente: si era recata in ospedale lamentando forti dolori addominali ma i medici purtroppo non si erano accorti che era incinta: Anna fu poi dimessa per una lombosciatalgia.