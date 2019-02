Annuncio

Si è conclusa con un lieto fine la vicenda di un giovane cittadino di Marcianise, in provincia di Caserta, che ieri sera aveva annunciato con un post su Facebook l’intenzione di suicidarsi.

Ad annunciarlo è stato oggi lo stesso sindaco della cittadina alle porte di Caserta, che ricevuta la segnalazione da parte di un altro concittadino, ha avviato immediatamente le ricerche e ha allertato il comandante della Polizia Municipale Alberto Negro. L’ufficiale si è recato in piena notte a casa del ragazzo ed è riuscito a tranquillizzarlo.

Il racconto del sindaco sui social

Il sindaco ha raccontato sulla sua pagina Facebook di aver ricevuto intorno a mezzanotte un messaggio privato. Un cittadino gli segnalava di aver letto un post di un giovane che voleva togliersi la vita, indicandogli anche il nome del ragazzo.

Un po’ sorpreso, il primo cittadino prende la segnalazione sul serio e verifica che, effettivamente, il post “incriminato” era davvero inquietante e non lasciava presagire nulla di buono.

Il sindaco ha allertato il comandante della polizia locale

Dopo una serie di ricerche su internet, sui social e qualche telefonata ad alcuni amici, il sindaco riesce a rintracciare l’indirizzo di casa dell’autore del post disperato. Essendo fuori città – prosegue ancora Velardi – decide di avvertire il comandante della polizia locale, Alberto Negro. Gli spiega tutto, gli chiede scusa per l’ora tarda, ma lo prega di recarsi immediatamente all’indirizzo indicato. L’ufficiale impiega poco meno di dieci minuti per giungere sul posto in compagnia di un agente.

Il lieto fine

I due agenti della polizia locale parlano con il ragazzo e lo tranquillizzano.

Poi lo mettono in comunicazione via telefono con lo stesso sindaco, che finalmente tira un sospiro di sollievo. Il ragazzo alla fine chiede anche scusa per aver creato allarmismo. E’ ormai notte inoltrata quando il sindaco ascolta la sua storia di grandi disagi e sofferenze e gli promette di affrontare immediatamente la sua situazione attraverso gli uffici dei servizi sociali. "Vengo domani e ti offro un caffè – dice ai sindaco al ragazzo a chiusura della conversazione - Ma promettimi di non farci più mettere paura come hai fatto stanotte". I servizi sociali della cittadina sono stati già avvisati di seguire il caso. Ma la cosa più importante oggi è che grazie al senso civico di alcuni cittadini ed alla prontezza di un sindaco, si è riusciti ad evitare che questa vicenda potesse sfociare in tragedia.