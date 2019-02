Annuncio

La cantante salentina Emma Marrone, durante il suo concerto di Eboli, si è espressa a favore dei migranti e ha detto la frase "Aprite i porti". Poco dopo, è stata presa di mira dal leghista Massimiliano Galli (del comune di Amelia, in Umbria), che attraverso un post Facebook le ha detto che invece di aprire i porti, lei ''dovrebbe aprire le gambe e farsi pagare.'' Un post che ha suscitato immediatamente delle accesissime polemiche, tant'è che il leghista è stato espulso dal partito.

Emma Marrone torna a parlare dell'argomento di questi giorni

La cantante salentina è tornata a parlare della vicenda e lo ha fatto durante un suo concerto ad Ancona nelle Marche. L'artista pugliese ha affermato che non risponderà all'odio di quella persona e poi, evidentemente commossa, ha confessato di aver sofferto per i suoi genitori che hanno letto quegli insulti gratuiti.

Però lei ha affermato di avere le spalle larghe e ha concluso dicendo che tutti i palchi in cui lei di volta in volta si esibirà, saranno sempre fonte di luce, di amore e rispetto per tutti. Intanto, il leghista Galli dopo essere stato espulso dal partito della Lega è stato anche bacchettato da Matteo Salvini, che ha dato la piena solidarietà alla cantante ex di Amici di Maria De Filippi e ha affermato che gli piacerebbe andare ad un concerto della Marrone.

Le parole di Matteo Salvini sulla vicenda

Il Ministro dell'Interno Matteo Salvini, in riferimento alle frasi sessiste dette dal consigliere Massimiliano Galli, ha affermato che quest'ultimo ha detto delle vere e proprie idiozie e ha aggiunto che presto spera di andare ad un concerto di Emma Marrone, impegni permettendo.

Queste le parole di Salvini dopo la visita alla Casa Circondariale di Piacenza per incontrare un imprenditore piacentino che è stato condannato per aver sparato ad un ladro.

Gli attacchi che Emma ha subito gratuitamente da questo consigliere e dal web, non le sono completamente scivolati addosso come nulla fosse e nel suo ultimo concerto ad Ancona, ha ribadito il suo pensiero tra le lacrime.

Emma canta Mondiale a C'è posta per te

Dopo la grande attenzione mediatica ricevuta negli ultimi giorni per aver semplicemente espresso la propria opinione, ieri sera Emma è stata ospite della puntata di C'è posta per te dove si è intrattenuta insieme a due giovani fan, Claudio ed Enrico, i quali al noto show di Canale 5 hanno ammesso di essere dei fedelissimi fan della cantante e di essere innamorati di lei.

La cantante salentina, prima di aprire la busta, ha chiesto ai suoi fan di essere generosi e regalare qualcosa di loro al pubblico in studio. I due ragazzi, affetti dalla sindrome di down hanno emozionato il pubblico di Canale 5, insieme alla loro beniamina che li ha accolti a braccia aperte, prima di cantare insieme a loro il suo ultimo singolo, estratto dall'album "Essere qui boom edition", dal titolo Mondiale.