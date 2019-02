Annuncio

Ieri sera a Milano, intorno alle 6 del pomeriggio, un uomo è stato accoltellato davanti ai passanti all'incrocio tra viale Farini e viale Stelvio. Le generalità dell'uomo ferito ancora non sono state rivelate, ma la vittima dopo l'aggressione è riuscita ad alzarsi in piedi e a raggiungere l'ospedale Niguarda di Milano dove attualmente è ricoverato in gravi condizioni.

Milano, magrebino accoltellato tra i passanti

L'uomo è arrivato al nosocomio milanese con diverse ferite da arma da taglio, sul corpo e sul volto, ma secondo i medici non sarebbe in pericolo di vita.

La scena dell'aggressione è stata ripresa da alcuni passanti, il video choc è stato poi condiviso sui social. Nel filmato si vede chiaramente un uomo con una giacca marrone buttare a terra una persona e subito dopo affondare una lama verso quest'ultima diverse volte.

La violenza è avvenuta a pochi metri da una fermata dell'autobus e in mezzo al traffico cittadino, nessuno è intervenuto per sedare la rissa, probabilmente perché troppo intimoriti dall'aggressore e in particolare dal coltello. Le forze dell'ordine stanno ora analizzando le sequenze del video per cercare di identificare l'aggressore e ricostruire il movente, da quanto è stato reso noto finora tutti i partecipanti sono di origine nordafricana.

Nella scena video si vede la vittima a terra che cerca di schivare i colpi, sul marciapiede altre due persone che si affrontano a mani nude. A un certo momento uno di quest'ultimi, dopo aver messo ko il rivale, corre nel centro della strada e prende a calci in faccia il nordafricano a terra. L'uomo a terra, nel frattempo, stava ricevendo alcune coltellate nei glutei.

La scena avviene proprio in mezzo alle auto ferme al semaforo, mentre i passanti sul marciapiede assistono a debita distanza.

Un'altra aggressione pochi giorni fa

Qualche giorno fa, sempre a Milano, due stranieri di origine magrebina hanno aggredito un italiano di 44 anni. Con la scusa di un'indicazione stradale l'italiano è stato avvicinato e subito i due nordafricani lo hanno colpito con una bottiglia di vetro in testa. L'intenzione era quella di rapinarlo, ma l'uomo nel portafogli che gli hanno infine sottratto aveva solo 20 euro in contanti. Subito dopo l'aggressione la vittima, sanguinante, è riuscita a chiamare il 118. Un'ambulanza lo ha trasportato il codice giallo al Policlinico di Milano, fortunatamente le ferite non hanno causato danni gravi. La polizia sta ancora cercando i responsabili.