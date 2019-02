Annuncio

Annuncio

Un uomo è stato accoltellato brutalmente in strada, davanti i passanti, a Milano, precisamente tra via Farini e viale Stelvio. Il fatto è accaduto domenica 3 febbraio, alle 18 circa. La persona aggredita sarebbe un uomo di origini nordafricane, anche se la stampa ed i media locali non hanno ancora svelato e diffuso le generalità del ferito. Attualmente l'uomo è ricoverato presso l'ospedale di Niguarda: condizioni gravi, ma l'aggredito non sarebbe in pericolo di vita. Stando a quanto si apprende dalla stampa locale, pare che l'intera scena sia stata ripresa dai passanti con i loro smartphone.

L'aggressione a Milano

Nel filmato si può osservare il momento in cui un individuo, che indossa un piumino color marrone, siede a cavalcioni sul rivale e lo accoltella diverse volte.

Advertisement

L'aggredito cerca di difendersi, tentando di bloccare la lama dell'aggressore, ma alcuni colpi lo feriscono ugualmente.

Nello stesso momento, così come si vede dal video girato dai passanti, altri due uomini nordafricani si prendono a botte, anche se ad oggi sono sconosciuti i motivi che hanno scatenato quest'altra lite. Uno di questi due uomini, dopo essersi liberato di un altro individuo, si riversa poi sul nordafricano e lo prende a calci in faccia, il tutto mentre l'aggredito cerca di difendersi dalle coltellate dell'aggressore.

Nonostante sul luogo dei fatti siano presenti diversi uomini, nessuno interviene per placare la lite, probabilmente per la paura di rimanere feriti dall'aggressione, andata in scena nei pressi di una fermata del bus.

Terminata l'aggressione, l'uomo si alza affannatamente da terra e va via.

Advertisement

I migliori video del giorno

Il nordafricano arriva da solo al pronto soccorso, quello dell'ospedale Niguarda a Milano. Alcuni dei video girati sono nelle mani della polizia, che sta cercando di ricostruire i fatti, capire i motivi che hanno portato all'aggressione ed identificare chiaramente i responsabili dell'episodio.

Scena ripresa dai passanti

Verrà sentito, ovviamente, anche l'uomo aggredito, che potrebbe conoscere gli individui che l'hanno pestato. Stando alle prime informazioni trapelate, pare che tutti i partecipanti alla rissa siano nordafricani, ma non è ancora nota la precisa provenienza dei responsabili della inaudita ed improvvisa aggressione.

Si attendono aggiornamenti nelle prossime ore, ma come detto il nordafricano aggredito non sarebbe in pericolo di vita. Poche indiscrezioni sono trapelate da ieri sera sino a questa mattina dall'ospedale Niguarda di Milano.