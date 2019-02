Annuncio

In casa Inter, nonostante il ritorno alla vittoria contro il Parma dopo due sconfitte consecutive in campionato, continua a tener banco il caso Mauro Icardi. Il centravanti argentino non segna su azione da più di due mesi e il rendimento non è stato dei migliori. In conferenza stampa, dopo la partita di sabato, il tecnico nerazzurro, Luciano Spalletti, ha sottolineato come si debba risolvere la questione rinnovo, invitando i direttori (Piero Ausilio e Giuseppe Marotta) a fare chiarezza. Una questione, quella del rinnovo, che sta facendo discutere da qualche settimana e che alimenta anche i rumors di mercato, con il Real Madrid che guarda interessato alla vicenda. E anche la moglie e agente di Maurito, Wanda Nara, non si tira indietro nel commentare il momento del centravanti.

Le parole di Wanda Nara

Ospite fissa a Tiki Taka la domenica sera, Wanda Nara non si è mai tirata indietro nel commentare il momento dell'Inter e più nello specifico quello del marito, Mauro Icardi. La showgirl argentina non ha mai avuto peli sulla lingua e questo ha creato qualche dissapore all'interno della rosa, almeno stando a quanto riportato quest'oggi da La Gazzetta dello Sport.

Il primo ad essere indispettito di alcune dichiarazioni è stato l'esterno croato, Ivan Perisic, al centro di un vero tormentone di mercato negli ultimi giorni di gennaio, con l'Arsenal fortemente interessato a lui. In quel caso Wanda ha sottolineato come il suo rendimento, probabilmente, sia anche influenzato da problemi personali.

Non solo Perisic, comunque. Perché domenica sera c'è stata una nuova puntata, in cui l'argentina ha parlato del momento di Icardi, sottolineando come il rinnovo non influenzi le sue prestazioni. Anzi, la moglie e agente ha sottolineato come tra il rinnovo e qualche nuovo giocatore che gli metta quattro cinque palle gol lei preferisca la seconda. Una dichiarazione che inevitabilmente ha indispettito altri compagni di squadra. La Gazzetta, dunque, sottolinea come le sue continue uscite pubbliche non aiutano a riportare il sereno, malgrado sia stata proprio lei a chiedere una maggior tutela da parte della società per suo marito.

Perisic in uscita

Intanto chi lascerà quasi sicuramente l'Inter la prossima estate è l'esterno croato Ivan Perisic.

Il giocatore ha rimandato solo di qualche mese l'addio a Milano e la sua destinazione potrebbe essere sempre la Premier League. Non all'Arsenal che, a quanto pare, non sembra in grado di soddisfare le richieste economiche della società nerazzurra, ma al Tottenham, con il tecnico Pochettino che è rimasto colpito dal giocatore nella doppia sfida di Champions League.