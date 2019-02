Annuncio

Nella mattinata odierna è scoppiato un incendio che ha reso totalmente inagibile una nota casa di riposo per anziani di Reggio Calabria. Le fiamme si sono propagate in tutta la struttura. Tempestivo l’intervento dei vigili del fuoco che nell'immediato hanno tratto in salvo i 12 anziani ricoverati presso la casa di riposo.

Divampa incendio in casa di riposo

Dopo il noto sequestro di una struttura per anziani avvenuto nei giorni scorsi e sita a Reggio Calabria, la città questa mattina si è risvegliata con un’altra disavventura riguardante questa volta la casa di riposo “New Gardenia”, ubicata a Croce Valanidi, frazione di quella che è definita la zona sud di Reggio Calabria. Secondo quanto dichiarato dai media locali, intorno alle 7 di questa mattina è scoppiato un incendio per cause ancora in fase di accertamento, all'interno di una casa di riposo nella quale vi erano ricoverati 12 anziani non autosufficienti.

Per placare le fiamme divampate per tutto l’edificio è stato necessario l’intervento di ben 15 unità di vigili del fuoco che mediante l’impiego di 5 automezzi si sono potuti introdurre all'interno della struttura sia per spegnere l’incendio che per trarre in salvo i 12 anziani soffocati dal fumo.

I pompieri in maniera tempestiva hanno spento le fiamme e messo in sicurezza entrambi i due piani della struttura evitando così il peggio. Fortunatamente nessuno degli anziani è rimasto ferito. Sul luogo dell’incendio, oltre i vigili del fuoco sono immediatamente intervenute le Forze dell’Ordine che, dopo aver svolto le prime indagini, hanno dichiarato di non essere ancora a conoscenza delle cause dell’incendio.

Indagini in corso, anziani salvi grazie ai Vigili del Fuoco

Secondo quanto dichiarato al termine di un primo sopralluogo svolto dai vigili in concomitanza con la polizia locale, sembrerebbe che le fiamme siano divampate da una delle stanze presenti al primo piano e successivamente si sarebbero propagate per tutto il piano distruggendo le due stanze adiacenti. Il piano in questione è stato dichiarato dai vigili del fuoco inagibile. I 12 anziani ricoverati presso la struttura durante l’incendio si trovavano all'interno delle loro stanze ed in seguito all'intossicazione sono stati portati immediatamente presso l’ospedale della città per effettuare alcuni controlli. Tutti i pazienti sono fuori pericolo di vita tranne uno di loro che a causa dell’età avanzata e delle sue condizioni sanitarie ha risentito maggiormente dell’accaduto.

In attesa di una nuova ricollocazione degli anziani, i vigili del fuoco hanno acquistato a loro spese cibo ed alcuni beni di prima necessità.