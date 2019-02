Annuncio

La canzone di achille lauro, intitolata "Rolls Royce" e cantata sul palco del Festival di Sanremo [VIDEO], sta facendo tanto discutere negli ultimi giorni. Secondo il parere di "Striscia la Notizia", infatti, il cantante super tatuato non si riferirebbe al noto marchio automobilistico, bensì a una droga di uso come tra i giovani e giovanissimi. Gli indizi a favore di questa tesi sarebbero nella canzone stessa, nella quale Achille Lauro nomina molte star della musica passate a miglior vita, famose per il loro abituale consumo di sostanze stupefacenti. Sulla vicenda è intervenuto il ministro dell'interno Matteo Salvini, che ha espresso parole molto dure nei confronti del pezzo.

Salvini contro Achille Lauro

Intercettato dal microfono di Gimmy Ghione, volto noto di "Striscia la Notizia", Matteo Salvini ha espresso il suo parere su "Rolls Royce", la tanto discussa canzone di Achille Lauro.

Dopo aver visualizzato la performance del protagonista di questa vicenda sul palco dell'Ariston, il ministro dell'interno si è apertamente schierato dalla parte del tg satirico di Canale 5. "E' terribile, mi fa schifo solo l'idea", ha tuonato il vicepresidente del consiglio, incredulo di fronte a ciò che stava sentendo. Subito dopo, ha attaccato l'organizzazione del Festival di Sanremo [VIDEO], domandandosi come fosse possibile che chi ha selezionato il pezzo non si sia fatto alcuna domanda sul reale significato di quelle parole. Poi, la stoccata a Baglioni, con il quale aveva già avuto qualche battibecco per motivi di natura politica: "Tu dici che è Baglioni? Non farmi polemizzare con Baglioni che con lui ho già i miei problemi".

Infine, col sorriso sulle labbra, ha ammesso di preferire le caramelle dei Dear Jack (esclusi da Sanremo) alle Rolls Royce di Achille Lauro, apostrofato come " 'sto tizio".

Achille Lauro contro Staffelli

Precedentemente all'intervista di Matteo Salvini, Valerio Staffelli aveva consegnato un tapiro a Teresa De Santis, direttore di Rai 1, e allo stesso Achille Lauro. Quest'ultimo, però, non ha particolarmente apprezzato il "regalo" dell'inviato di "Striscia la Notizia", e con un tono leggermente sopra le righe si è "scagliato" contro di lui, apostrofandolo come "ignorante" e ripetendogli più volte di non aver compreso il reale senso della sua canzone. Teresa De Santis, invece, ha provato a "sviare" dalla vicenda, parlando di musica e arte in senso generale, e attirando su di sé le risate dello stesso Staffelli.