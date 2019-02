Annuncio

La triste vicenda di Emiliano Sala purtroppo si è conclusa nel peggiore dei modi: il corpo rinvenuto dentro il Piper Malibú affondato nel Canale della Manica, è proprio quello del calciatore 29enne, neo-acquisto del Cardiff. Era risultata fin da subito flebile la speranza alla quale il mondo del calcio si era attaccato nei giorni immediatamente successivi alla scomparsa. Era stata indetta anche una raccolta fondi affinché proseguissero le ricerche, nella speranza di poter ritrovare in vita Emiliano Sala ed il pilota dell'aereo David Ibbotson.

Ma ieri è arrivata la notizia che era nell'aria: Emiliano Sala non c'è più. In queste ore tanti protagonisti del calcio hanno fatto sentire la propria voce attraverso messaggi di cordoglio: ad esempio Gabriel Omar Batistuta ha salutato per l'ultima volta lo sfortunato giocatore con un ''Riposa in pace, Guerriero''.

Emiliano Sala, la famiglia ringrazia tutti

Il dramma vissuto in questi momenti dalla famiglia, è degnamente rappresentato dallo straziante messaggio pubblicato dalla sorella della giovane vittima di questo terribile incidente aereo: ''La tua anima brillerà dentro di me''.

La famiglia di Emiliano Sala ha rilasciato una nota di ringraziamento per tutte quelle persone, del mondo del calcio e non, che in queste ore stanno esprimendo vicinanza e solidarietà per un lutto che ha sconvolto i tifosi e gli addetti ai lavori di questo sport che appassiona tutti. ''Il mondo intero si è unito per accompagnarci nella ricerca ed è stato un aiuto prezioso. I nostri pensieri si rivolgono a David Ibbotson e alla famiglia, sperando che le autorità facciano del loro meglio per trovarlo. Vi chiediamo di ricordare Emiliano nelle vostre preghiere''.

Il calcio omaggia Emiliano Sala

Tante squadre da tutto il mondo hanno voluto ricordare il calciatore argentino. Il Milan ad esempio si è affidato a Twitter per comunicare il proprio dispiacere: ''Che tu possa riposare in pace, Emiliano''. Gesti simili sono stati fatti da altri club di Serie A come il Cagliari, l'Inter e la Sampdoria.

L'ex squadra di Emiliano, il Nantes, ha scelto di ritirare per sempre la maglia numero 9 appartenuta allo sfortunato giocatore.

Ora la speranza è che le ricerche proseguano per dare degna sepoltura anche al pilota 59enne, il cui corpo non è stato ancora ritrovato. Nelle scorse ore i tentativi di riportare a galla i resti del Piper si sono scontrati con le difficili condizioni climatiche nelle quali i sommozzatori hanno dovuto operare.