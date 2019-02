Annuncio

Un grave lutto ha colpito il mondo del cinema. E' morta all'età di 44 anni Lisa Sheridan, celebre attrice della serie CSI. Secondo quanto riporta la stampa statunitense, la Sheridan è stata trovata senza vita lunedì mattina nella sua abitazione a New Orleans. A riportare per primo la notizia è stato il magazine People, che ha riportato le dichiarazioni del suo agente, Mitch Clem, che ha commentato la notizia profondamente addolorato. Al momento, le cause della morte dell'attrice non sono note, ma la famiglia esclude che si possa trattare di un suicidio, almeno così riferiscono i media internazionali.

Un'artista molto apprezzata

Lisa lascia davvero un grande vuoto all'interno del cinema americano, e non solo.

Si aspettano i coroners per capire che cosa le sia esattamente successo. La donna era molto apprezzata come attrice, e soprattutto per le sue qualità artistiche. Nota per aver recitato in tantissime serie televisive di successo, come la stessa CSI, come su detto, ma anche Invasion e Legacy. Un autentico giallo la sua morte, che attualmente non trova risposta, ma su cui gli inquirenti stanno indagando a fondo. Lo stesso agente della donna ha subito spezzato le voci di corridoio che parlavano di suicidio. Lo scorso anno la Sheridan aveva interpretato un ruolo nel film indipendente "Strange nature". Tutti le volevano un gran bene, e per questo la sua morte lascia colleghi e amici davvero sconcertati.

Donna D'Errico, ex attrice della celebre serie televisiva Baywatch, ha pubblicato un post a mezzo social in cui ricorda Lisa, con la quale ha recitato nel film "Only God Can". Le due donne era molto amiche.

Famiglia devastata dal dolore

Ovviamente la morte dell'attrice ha devastato di dolore i famigliari, che non si aspettavano che la Sheridan potesse lasciarli così, da un momento all'altro. La notizia ha immediatamente fatto il giro del mondo, non appena è stata confermata dal suo agente e dai principali media mondiali e nazionali. Sicuramente nei prossimi giorni, o al massimo nelle prossime settimane, le cause del decesso della nota attrice si potranno conoscere in maniera esatta. Al momento gli inquirenti non escludono nessuna ipotesi.

Una vicenda che ricorda quella di Natacha Jaitt, l'ex concorrente argentina del Grande Fratello spagnolo, che negli scorsi giorni è stata ritrovata senza vita in un appartamento di Buenos Aires: nel suo corpo sono stati trovati alcol e droga.