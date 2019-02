Annuncio

Valentina Dallari è stata oggetto di un recente servizio de Le Iene in cui è stato portato alla luce uno degli effetti disastrosi della deriva social. Valentina ha così raccontato il dramma dell'anoressia, una malattia nata, a suo dire, dalla smania di avere qualche seguace in più su Instragram.

Valentina Dallari e il tunnel dell'anoressia

L'ex tronista di Uomini e donne ha rilasciato una lunga intervista a Le Iene. Aveva solo 21 anni quando è comparsa la prima volta in tv, con una determinazione e grinta inusuali per quella giovane età. Quello della tv e dei social, però, è un mondo che non perdona e a volte chi vuole continuare a 'cavalcare l'onda' si piega alle sue logiche, arrecando anche danni a se stesso.

Proprio questo è stato il caso della Dallari che, dopo l'esperienza in tv, come tante altre sue colleghe, è diventata un'influencer su Instagram. Con la partecipazione al programma di Maria de Filippi si era conquistata una buona base di seguaci, un tesoretto da coltivare e far crescere al fine di attirare l'attenzione di aziende e sponsorizzazioni. La logica del mercato su Instagram è molto semplice: più seguaci si hanno e più aumenta il 'valore' di chi vuole utilizzare la propria immagine per sponsorizzare un prodotto o un servizio.

Durante l'intervista Valentina ha confessato a Le Iene che il suo esempio da seguire era Chiara Biasi, una tra le più affermate e seguite influencer italiane.

Per arrivare all'obiettivo, dunque, ha cominciato a dimagrire. L'ex tronista non voleva fare altro che competere con molte influencer che, sui social network, appaiono senza un filo di grasso e senza la minima imperfezione.

Dimagrire per evitare critiche

I corpi perfetti e statuari delle sue competitor su Instagram, nella maggioranza dei casi fatte ad arte e magari anche elaborate tramite software, hanno spinto Valentina nella direzione sbagliata. La ragazza, impaurita dai vari haters e commenti negativi sui social, ha così cominciato a dimagrire per evitare le critiche, arrivando al peso di 37 kg, ovvero una magrezza che ha messo a serio rischio la sua vita. Valentina Dallari non è riuscita ad essere forte, come quando era sul trono di Uomini e Donne, ed è riuscita a prendere coscienza della sua malattia.

Per superare i problemi causati dalla sua malattia, è stata per 8 mesi in un centro specializzato dove ha seguito un percorso di riabilitazione molto complicato. Accanto a lei, ci sono sempre stati i familiari.