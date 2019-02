Annuncio

Annuncio

Nell’ultima puntata de Le Iene, andata in onda ieri sera, l’ex tronista Valentina Dallari si è raccontata in una lunga intervista a Veronica Ruggeri parlando dell’oblio in cui era finita a causa della costante ricerca della “perfezione” fisica. Un dramma, quello della Dallari, che è cominciato durante la trasmissione di Maria De Filippi e che è continuato per più di un anno. Il suo peso era sceso da 60 a 37 chilogrammi.

L’inizio del dramma

Un tunnel iniziato nel 2015 quando Valentina era la tronista di Uomini e donne e che non è sfuggito alla “padrona di casa” Maria De Filippi. Il racconto fatto a Le Iene parte dalla descrizione dello stato d’animo che si trova a vivere una persona che dal nulla diventa popolare sui social: vedere le foto delle influencer più famose e sentirsi inadeguate fisicamente è l’inizio del tunnel.

Annuncio

“Il tuo corpo” esordisce la Dallari “non è piu solo tuo ma anche di tutte le persone che ti mettono like”. Purtroppo tra i tanti seguaci ci sono anche i tanto temuti haters, quelle persone che fanno dell’offesa e della denigrazione altrui il proprio cavallo di battaglia, e che portano a far soffrire interiormente l’influencer: “Ho iniziato a mettermi a dieta dopo che ho ricevuto tanti commenti offensivi riguardo al mio peso, mi sentivo in dovere di dimagrire anche per i miei follower: loro mi amavano e mi vedevano come un’icona”.

Le altre influencer come modelle

Il timore di Valentina, come quello di tantissime altre star dei social, era quello di finire per annoiare il proprio pubblico, di non essere più amata e apprezzata per ciò che si era in principio.

Annuncio

I migliori video del giorno

Da qui la scelta della Dallari di ispirarsi alle più grandi influencer di Instagram e di cercare di avere un fisico come il loro: "Seguivo Chiara Ferragni ma soprattutto Chiara Biasi, vedevo quelle sue spalle spigolose e pensavo che piacessero di più ai follower. Avrei ammazzato per avere quel fisico. Volevo essere proprio come lei”. Un sorta di ricerca di “perfezione” che ha portato Valentina verso la strada buia dell’anoressia.

Da qualche tempo la bella ex tronista di Uomini e Donne ha aperto un blog in cui parla dell’anoressia e di come non si debba cadere nella tentazione di volere un fisico troppo magro a tutti i costi. La bellezza non sta nel mostrare le ossa che sporgono per l’eccessiva magrezza.

Annuncio

Anche la fashion blogger Chiara Biasi ha deciso di dire la sua sul tema: queste le sue parole rilasciate a Le Iene: “Quando ho sentito la parola anoressia accostata al mio nome ci sono rimasta. Non bisogna imitare le altre sperando di avere un fisico perfetto, anche perché la perfezione che si ricerca non esiste”.