L'ennesima tragedia causata da quella che è considerata oramai la malattia del secolo. Il tumore, infatti, si è portato via la quarantunenne Rosaria De Filippo, una giovane donna residente nel piccolo comune di Sarno, in provincia di Salerno. Nonostante i suoi tentativi di combattere contro il brutto male, infatti, alla fine non le ha lasciato scampo e si è dovuta inesorabilmente arrendere. Secondo quanto riferiscono i media locali, infatti, Rosaria aveva scoperto di avere il cancro qualche anno fa e da quel momento aveva cominciato la sua dura battaglia non solo attraverso le terapie mediche, ma anche attraverso le preghiere. Anche coloro i quali erano più diffidenti, infatti, grazie ai suoi messaggi diffusi spesso sui social network, erano riusciti ad avvicinarsi alla fede e a pregare per lei. In molti si sono stretti attorno alla famiglia della vittima dimostrando grande vicinanza.

Tragedia a Salerno: uccisa da un tumore a soli quarantuno anni

Dopo aver scoperto il male di cui soffriva, infatti, la quarantunenne raccontava sui social network la sua vita fatta di sofferenze e allo stesso tempo di speranze. All'interno dei suoi messaggi si legge come fosse venuta a conoscenza della sua malattia, come pian piano i suoi capelli siano caduti col trascorrere del tempo e come si sia sottoposta ad infinite terapie nel tentativo di debellare quel terribile cancro che invece alla fine le ha stroncato la vita. All'interno dei suoi testi poi, Rosaria parlava del suo amore Antonio, che è stato sempre vicino a lei fino alla fine, così come di suo padre che non l'ha mai abbandonata e della sua mamma che invece ha dovuto salutare molto presto.

Tanti messaggi apparsi sui social network dopo la morte di Rosaria

Nel suo ultimo messaggio in cui parlava della sua malattia, apparso sui social network il 10 febbraio, ha invogliato tutti a vivere i propri giorni in maniera meravigliosa e di innamorarsi della vita anche nel momento in cui non ci regala quello che desidereremmo. A seguito della notizia della sua scomparsa, poi, sono apparsi tantissimi messaggi sui social network in cui in molti le hanno voluto riservare un ultimo saluto. Silvia ha scritto 'Ti ho conosciuto leggendo un tuo post in cui dicevi di aver regalato la tua coroncina del Rosario ad una signora conosciuta in ospedale..Ti ho contattata, chiedendoti a mia volta di regalarti la mia, comprata e benedetta a Medjugorje.

Non so neanche se è mai arrivata, so che tu però sei arrivata diritta al mio cuore. Riposa in pace Rosaria, e dalla destra del Signore, dove adesso risiedi, prega e veglia sui tuoi cari e su noi tutti.'