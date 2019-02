Annuncio

Una vicenda alquanto insolita si è verificata nel veronese, a Isola Rizza. Un uomo di 74 anni si era alzato - nella notte tra sabato 16 e domenica 17 febbraio - per andare in bagno. Purtroppo, però, è accaduto l'inimmaginabile: appoggiandosi al bidet, quest'ultimo si è rotto e una scheggia è finita sulla gamba dell'anziano, recidendo proprio l'arteria e provocando una gravissima emorragia inarrestabile.

La ricostruzione dei fatti

Per quanto possa sembrare surreale, è stato proprio un bidet, apparentemente innocuo, a provocare la morte di un uomo nella sua abitazione. Pertanto, in base a una prima ricostruzione dei fatti, l'anziano signore, dopo essere rimasto ferito gravemente da una scheggia del bidet, ha cercato di rimediare al danno, inutilmente.

Infatti, secondo quanto riportato da l'Arena di Verona e dai diversi giornali locali, l'uomo si sarebbe trascinato - sanguinante - nel soggiorno della sua abitazione, nel tentativo vano di arrestare l'emorragia in corso che, poi, si è rivelata essere fatale. Probabilmente, l'inusuale avvenimento si sarebbe verificato nella notte tra sabato 16 e domenica 17 febbraio, nella casa dell'uomo situata in via Casalandri, a Isola Rizza - nel veronese - dove, da tempo, viveva da solo dopo essere rimasto vedovo.

Proprio perché era solo in casa, nessuno si sarebbe potuto rendere conto dell'accaduto e, probabilmente, in quel tragico momento, egli stesso ha cercato in ogni modo di avvisare i soccorsi o i suoi familiare per essere aiutato.

Purtroppo, però, la fortissima fuoriuscita di sangue era inarrestabile e, pertanto, non gli ha permesso di fare nulla se non di trascinarsi fino al soggiorno, dove poi sarebbe morto.

La vicina di casa avvisa i vigili del fuoco

Una fatalità bizzarra quella del povero uomo morto in seguito a un piccolo frammento di ceramica che si è staccato dal bidet del suo bagno, provocandone la morte. L'uomo è stato poi ritrovato disteso a terra nel suo soggiorno, privo di vita, il giorno seguente. Una vicina di casa ha dato l'allarme, preoccupata dal rumore incessante dell'acqua che sgocciolava dal rubinetto, rimasto aperto.

La signora, dopo aver capito che qualcosa non quadrava, ha cercato di chiamare il figlio dell'anziano signore.

Dopodiché, ha avvisato anche i vigili del fuoco. Purtroppo, però, ormai l'uomo era deceduto e i soccorsi hanno potuto soltanto dichiararne il decesso.