Annuncio

Annuncio

Purtroppo, ancora una volta, bisogna riportare un'altra di quelle notizie di cui non si vorrebbe mai sentir parlare: la morte di un giovane ragazzo. Il drammatico episodio si è verificato in provincia di Viterbo e la vittima è Andrea Paoletti, di appena 22 anni. Un incidente stradale che si è rivelato mortale e che non gli ha lasciato alcuno scampo, al contrario delle altre tre persone che si trovavano all'interno dell'automobile, praticamente rimaste illese. Secondo quanto riferisce il noto sito Fanpage.it, infatti, il ventiduenne è deceduto sul colpo gettando nel più profondo dello sconforto, non solo i suoi genitori e parenti, ma l'intera comunità di Cellere, piccolo comune di cui era originario.

Annuncio

Tragedia in provincia di Viterbo: muore a soli 22 anni in un incidente stradale

Stando a quanto si apprende dal sito in questione, la tragedia si è consumata nella mattinata di domenica 17 febbraio. Andrea era alla guida di una Ford Fiesta di colore grigio, e mentre stava percorrendo la strada Commenda, in provincia di Viterbo. Improvvisamente, per cause ancora in fase di accertamento, il ragazzo ha perso il controllo del mezzo, andando a finire fuori strada e terminando la sua corsa in un campo, per poi ribaltarsi. I quattro sono stati immediatamente soccorsi dal personale medico del pronto soccorso, giunto prontamente sul posto. Purtroppo però per Andrea non c'è stato nulla da fare, perché deceduto sul colpo. Gli altri tre passeggeri, invece, hanno riportato alcune lievi ferite ma non sono in pericolo di vita.

Annuncio

I migliori video del giorno

Il messaggio del primo cittadino di Cellere: 'Un ragazzo splendido'

Assieme al 118, anche le forze dell'ordine sono intervenute e adesso stanno cercando di ricostruire la dinamica dell'incidente. Andrea lascia suo papà Ruggero, sua mamma Albertina e sua sorella Federica, profondamente addolorati per la perdita prematura del ventiduenne. Andrea lavorava all'interno dell'officina di suo padre, nel frattempo studiava ed era anche attivo nel campo del volontariato, svolgendo mansioni all'interno della Protezione Civile. A seguito della diffusione della tragica notizia della morte del ragazzo, sono stati tantissimi i messaggi apparsi sui social network, attraverso i quali amici e conoscenti hanno voluto mostrare il proprio dolore e il proprio dispiacere per quanto accaduto.

Annuncio

Anche il sindaco, Leandro Peroni, ha parlato di un giovane dal volto buono, tranquillo e sempre sorridente, oltre che rispettoso ed educato.