La possibilità di dare la citadinanza a Ramy, il 13enne egiziano che ha chiamato i soccorsi quando l'autista senegalese voleva dare fuoco al pullman, sta dividendo il governo. Si sta discutendo più su questo aspetto che sul fatto gravissimo che lo ha generato, ovvero delle motivazioni che hanno spinto quell'uomo a quel gesto e sul perché si trovava a condurre un mezzo con dei bambini nonostante i suoi precedenti.

Salvini nega la cittadinanza a Ramy

Salvini, che sta esaminando il caso, ha dichiarato: "A ora non ci sono gli elementi...ho bisogno di fedine penali pulite, non parlo dei 13enni ovviamente ma non fatemi dire altro", lo ha detto Salvini mentre si trovava alla presentazione del libro di Mario Giordano, "L'Italia non è più italiana".

Pubblicità

Il vicepremier leghista, che non è voluto entrare nel merito della questione, ha fatto sapere che il suo ministero sta approfondendo tutti gli aspetti e che purtroppo sono emerse delle problematiche: "Tutti hanno capito di cosa stia parlando" ha detto il ministro, chiaramente alludendo a uno dei famigliari del ragazzo. Le cittadinanze "non vanno regalate", e per Salvini quando si parla di questo aspetto non bisogna aver alcun dubbio. "Se qualcuno non ha chiesto e non ha ottenuto la cittadinanza dopo 20 anni...fatevi una domanda e datevi una risposta" ha detto Matteo Salvini. Dall'altra parte il giovane Ramy ha replicato che se adesso tutti ringraziano il ministro è merito suo, e che ora si fida di Di Maio che ha promesso che gliela farà avere.

Internet lento?

Naviga alla massima velocità! Scopri ora Vodafone Unlimited a soli 27,90€ Vodafone Ready a 6 € al mese per 48 mesi

Internet Unlimited fino a 1 Gigabit

SIM dati con 30 GB inclusi in promozione Per contattarti abbiamo bisogno di un numero di cellulare valido Confermaci di non essere già cliente Vodafone Sono un nuovo cliente Vodafone Per contattarti abbiamo bisogno di avere il tuo consenso Ho letto e accettato l’informativa sul trattamento dei dati del Gruppo Supermoney e sul trattamento dei dati di Blasting SA, incluso il trattamento dei cookie. Attenzione! Non tutti i consensi sono obbligatori, per selezionarli clicca qui Seleziona questa casella se intendi procedere Preso atto dell’informativa sul trattamento dei dati del Gruppo Supermoney1, dell'informativa sul trattamento dei dati di Blasting SA, nel seguito entrambe le "Società", e preso atto delle condizioni generali di utilizzo dei rispettivi Siti, acconsento al trattamento dei miei dati personali per l’esecuzione dei servizi richiesti. (Obbligatorio) Seleziona questa casella se intendi procedere Autorizzo alla comunicazione e/o cessione dei miei dati a Nova Team S.r.l. (operante nel settore delle telecomunicazioni) al fine di consentire a quest'ultima attività di marketing a mezzo telefono per conto di Vodafone. (Obbligatorio) Accetto espressamente di ricevere dalle Società, sia per conto delle stesse e/o per conto di soggetti terzi, comunicazioni commerciali, promozionali, offerte dirette e newsletter informative, anche diversi dall’intermediazione, tramite modalità tradizionali, mediante impiego del telefono con operatore e/o anche mediante sistemi automatizzati (e-mail, SMS, MMS, Fax). (Facoltativo) Autorizzo al trattamento dei miei dati personali, anche integrati con ulteriori dati acquisiti da terze parti che, ove applicabile, abbiano regolarmente raccolto un tuo specifico consenso al trasferimento di dati personali ad altri titolari autonomi, per finalità di profilazione finalizzata alla personalizzazione del marketing diretto da parte di SuperMoney S.p.A. e/o Blasting SA anche attraverso l'uso di strumenti elettronici e automatizzati. (Facoltativo) Autorizzo alla comunicazione e/o cessione dei miei dati a partner commerciali, - anche verso Paesi non appartenenti alla Comunità Europea - come indicato nell’informativa, per loro iniziative di marketing e commerciali con strumenti automatizzati (e-mail, SMS, MMS, Fax) e non automatizzati (posta cartacea, telefono con operatore) ed aventi oggetto prodotti e/o servizi anche diversi da quelli relativi ai servizi offerti dalle Società. (Facoltativo) 1SuperMoney S.p.A., Performance Credit Mediazione Creditizia S.r.l. con socio unico e IAMB S.r.l.

Ramy, come riportato dall'Agi, ha dichiarato che nelle prossime ore parlerà di persona con Salvini sulle cose che sono state dette in questi giorni. Fonti del Viminale, però, smentiscono che ci sia mai stato un appuntamento tra le parti, anche perché il vicepremier Salvini si trova a Milano.

Salvini desidera incontrare Ramy

Il leader del Carroccio, da parte sua, non nega però che ci sarà un incontro. Salvini ha espresso il desiderio di incontrare il giovane il prima possibile, affinché il "ragazzino torni alla sua normale vita" alludendo a una strumentalizzazione del 13enne da parte della sinistra.

Pubblicità

Il capo del Viminale, infine, ha detto che se al posto suo ci fosse stato Renzi avrebbe regalato 18 cittadinanze senza curarsi di ciò che sarebbe potuto accadere dopo. "Se la nuova frontiera della sinistra è tornare a lottare per lo Ius Soli, significa che continueremo a governare il Paese per i prossimi cinquant'anni".