Doveva essere un momento di festa e passione per il giovane modello Tales Soares, che invece è deceduto lasciando tutto il mondo della moda incredulo davanti a questo lutto incredibile. Il giovane stava infatti partecipando ad una sfilata a San Paolo, in Brasile, nel corso della settimana della moda, quando si è accasciato a terra privo di sensi. Nonostante i soccorsi immediati il ragazzo è deceduto.

La morte del modello in passerella

Il modello stava felicemente prendendo parte alla settimana della moda brasiliana, che coinvolge prestigiosi marchi internazionale e che è uno degli eventi più importanti per la moda del paese sudamericano, quando, sotto gli occhi del pubblico e di numerose telecamere, Tales Soares è caduto a terra.

Inizialmente nessuno ha compreso la portata drammatica di quello che stava accadendo sulla passerella, infatti il pubblico ha pensato ad una trovata artistica per movimentare la perfomance, o al massimo ad una caduta accidentale del giovane professionista, il quale secondo una testata brasialina è in effetti inciampato nei lacci delle sue scarpe prima di cadere a terra.

Negli attimi seguenti, però, tutti i presenti hanno avuto modo di rendersi conto della gravità di quanto stava avvenendo davanti ai loro occhi.

Infatti Il modello non si è ripreso, nonostante il tempestivo soccorso dei vigili del fuoco e dei paramedici presenti sul posto, che quindi lo hanno portato in ospedale, dove il ragazzo è stato però dichiarato morto.

Sui vari social media è possibile reperire facilmente il video della sfilata e della caduta di Tales Soares: le immagini mostrano il modello raggiungere la fine della passerella e tornare indietro, ma proprio mentre si appresta a farlo inizia a barcollare, quindi si accascia a terra, senza rialzarsi mai più. Un video che in ogni caso non chiarisce le cause del decesso del giovane.

Le cause della morte del modello restano al momento ignote

La tragica morte del modello è stata confermata dagli organizzatori della sfilata qualche ora dopo la caduta in passerella di Tales, tramite un post su Twitter. Lo stesso scritto spiega che alla famiglia del giovane è stata fornita tutta l’assistenza della quale necessitano in questo momento, ma non dice nulla sulle cause del decesso del modello.

Tales Soares aveva solo 26 anni, era brasiliano e da tempo lavorava nel mondo della moda. Poche ore prima di morire il giovane ha pubblicato sul proprio profilo Instagram un post nel quale parlava con entusiasmo della sua partecipazione alla settimana della moda di San Paolo.

Il marchio per il quale stava sfilando, Ocksa, ha fatto sapere che l’intero staff è sotto choc per il dramma che si è consumato nel corso della sfilata.