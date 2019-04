Un altro terribile incidente stradale si è verificato ieri sera in Puglia, questa volta in provincia di Taranto, sulla litoranea che collega Avetrana alla marina di Torre Colimena, in località Urmo Belsito, zona che ricade all'interno del comune di Manduria.

Secondo quanto riporta la stampa locale, due fidanzati, in sella ad un Moto di grossa cilindrata, sono caduti rovinosamente sull'asfalto. Le cause del sinistro sono ancora tutte da accertare, purtroppo il violento impatto con il suolo è costato la vita a Maria Mandurino, una ragazza di 29 anni.

La giovane è stata sbalzata completamente dalla due ruote, insieme al suo fidanzato, Luigi Volpe, che è rimasto ferito ed è stato trasportato d'urgenza in un primo momento all'ospedale di Manduria, e poi al "Santissima Annunziata" di Taranto, dove attualmente si trova ricoverato.

Stavano rientrando a casa

Secondo quanto riporta la testata giornalistica on-line, Brindisi Report, i due stavano rientrando a casa, precisamente Torre Santa Susanna, nel brindisino. Avevano trascorso una giornata in moto, il classico sabato di svago e relax.

Ieri nel Salento era una bellissima giornata di sole, solo al mattino qualche zona, specie nel brindisino, è stata investita da alcuni temporali isolati, che avevano però lasciato subito spazio al sereno e al caldo primaverile.

Ma qualcosa, proprio sul finale, è andato decisamente storto. Il conducente probabilmente ha perso il controllo del mezzo, il veicolo ha sbandato e i due sono caduti. Un volo di diversi metri quello dei due ragazzi, che però non ha lasciato scampo a Maria, che sarebbe morta sul colpo.

Sul posto, nei momenti successivi alla tragedia, si sono recati i Carabinieri, unitamente ai sanitari del 118 e ai Vigili del Fuoco. I medici non hanno potuto far altro che constatare il decesso della giovane donna, mentre la prognosi del fidanzato resta al momento riservata.

Indossavano il casco

Secondo i primi accertamenti effettuati dalla Forze dell'Ordine, tutti e due indossavano regolarmente il casco. Sicuramente si è trattato di una tragica fatalità, che nessuno poteva assolutamente prevedere.

Il motoveicolo avrebbe perso aderenza sull'asfalto. Sicuramente nelle prossime ore, o al massimo nei prossimi giorni, si potranno conoscere ulteriori dettagli su quanto accaduto sulla litoranea ionica "tarantina".

La notizia del decesso di Maria Mandurino si è immediatamente diffusa a Torre Santa Susanna, dove tutti i suoi conoscenti sono rimasti senza parole. La provincia di Brindisi piange nuovamente una giovane vittima, strappata alla vita troppo presto ancora una volta da un brutto incidente stradale.