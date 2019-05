Un'ascoltatrice del programma radiofonico The Kyle e Jackie O Show ha rivelato questa mattina di essere stata tradita dal marito con la madre. La donna è un'australiana di nome Tanya che, come riporta il Daily Mail, ha deciso di raccontare la sua storia nel corso della diretta radio andata in onda questa mattina. La ragazza ha chiesto consiglio durante una parte di trasmissione intitolata "Terapia di gruppo" in cui diversi sono stati i racconti simili al suo.

Australia, tradisce la moglie con la suocera, lei lo scopre e lo racconta in diretta radio

Le rivelazioni di Tanya sul tradimento

La donna è una 27enne con una figlia ed è stata sposata da sei anni con il marito. Al programma The Kyle e Jackie O Show ha parlato della sua esperienza di vita vissuta un po' di tempo fa, rivelando di aver sempre avuto dei sospetti sulla vicenda e di aver chiesto spiegazioni a sua madre. Quest'ultima non ha mai negato e neanche confermato i dubbi nutriti dalla figlia. "Lei si era messa sulla difensiva, ha cominciato ad insultare mio marito e ha tergiversato sulle mie domande", ha raccontato Tanya.

Anche la famiglia di lei ha confermato i suoi sospetti, motivo per cui ha deciso di affrontare sia il marito, sia la madre mettendoli alle strette. I due però hanno continuato a negare, ma la donna era ormai stanca di questa situazione. Il conduttore del programma ha chiesto alla 27enne come i suoi familiari abbiano scoperto del tradimento e la donna ha dichiarato che che lo madre lo avrebbe rivelato a loro.

La donna racconta di aver perdonato la madre

A quanto pare non era la prima volta che Tanya veniva tradita dal marito, dato che lei stessa ha raccontato di aver precedentemente scoperto una relazione con una vecchia amica.

In quel caso lei si era sfogata con la madre e lo aveva perdonato. Questa volta però la donna non ha potuto fare lo stesso e ha deciso di troncare il suo matrimonio con il partner, anche se ha fatto invece pace con la madre.

Tanya sembra però non essere l'unica ad aver vissuto una situazione così ambigua. Sempre durante il corso dello stesso programma radiofonico, un ascoltatore ha rivelato che la suocera fa diversi commenti inappropriati sul suo corpo proprio mentre è davanti alla figlia.

Un altro uomo ha invece dichiarato che, durante un barbecue di famiglia, ha avuto un contatto con la madre di sua moglie: lei avrebbe toccato le sue parti intime con il ginocchio. L'uomo ha confessato tutto alla moglie e ha rivelato che da quel giorno si tiene a debita distanza dalla suocera. Un'altra ascoltatrice ha raccontato che, quando usciva con ragazzo, quest'ultimo ha messo incinta la madre e i due stanno tutt'ora insieme ed hanno un figlio.