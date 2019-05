Un assurdo fatto di cronaca si è verificato in India, a Patharpratima, nel Bengala Occidentale, dove un uomo sulla trentina d'anni, Abhijit Das ha brutalmente assassinato sua moglie al culmine di una lite. Secondo quanto riportano i media locali e nazionali, pare che tra i due, negli ultimi tempi, ci fossero dei problemi: questioni di denaro per la precisione. Infatti pare che i genitori di lei avessero chiesto all'omicida dei soldi, e questo sarebbe stato il motivo scatenante dell'ennesima lite. Una litigio furioso, che si è chiuso con una scena da film dell'orrore.

Poliziotti increduli

Secondo quanto riporta la testata giornalistica online, Leggo, che cita fonti locali, in particolare il quotidiano Times of India, quando il soggetto si è presentato davanti ai militari in commissariato parlava in maniera piuttosto tranquilla. Visto che non sembrava agitato, gli agenti inizialmente non gli hanno creduto: era infatti una storia troppo assurda per essere vera, ma purtroppo gli stessi si sono ricreduti poco dopo.

India, decapita la moglie e mostra la sua testa ai poliziotti

L'uomo ha quindi estratto da una busta le prove del crimine commesso, questa portato come dimostrazione dell'avvenuto delitto. Ovviamente tutti sono rimasti sconvolti. Immediatamente la Polizia, per verificare ulteriormente il racconto dell'uomo, ma anche per effettuare i rilievi del caso, si è recata presso l'abitazione dei coniugi, trovando la donna esanime. Ai militari non è restato altro che trarre in arresto l'uomo con l'accusa di omicidio.

I due hanno anche una bambina

A quanto pare la coppia ha anche una piccola bambina, che ha tre anni.

Pare che non ci siano mai stati episodi violenti in passato, anche perché, a parte durante gli ultimi tempi, i due andavano abbastanza d'accordo. Adesso chi indaga vuole andare a fondo su questa vicenda, che ha ovviamente sconvolto tutto il Paese. Tutti si chiedono infatti come sia stato possibile che accadesse un fatto di una gravità simile. Adesso saranno le indagini degli investigatori a chiarire ogni particolare, e per l'uomo si prevede una pena davvero pesantissima.

Sicuramente a breve si conosceranno ulteriori dettagli su questo orribile delitto. I poliziotti indiani tutto potevano immaginare, tranne che un omicidio simile, che colpisce soprattutto per la sua efferatezza e per le modalità con cui si è svolto. Proprio l'altro giorno un episodio simile è avvenuto nel nostro Paese, precisamente a Collepasso, nel leccese, dove un anziano di 89 anni è stato brutalmente ucciso da suo figlio, un 48enne: in questo caso l'omicida, sempre al culmine di un litigio, avrebbe cosparso il corpo del papà di alcol, poi le fiamme di un fornello avrebbero divorato la vittima.