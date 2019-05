Momenti di vero terrore ieri sera a Sannicola, nel leccese, dove un commerciante del posto di 48 anni, titolare del noto pub Daniel's Cafè, è stato brutalmente picchiato sotto casa sua da tre individui. Secondo quanto si apprende dalla stampa locale, la vittima aveva appena chiuso la sua attività commerciale, e ormai era arrivato a casa.

Stava aprendo il cancello, quando all'improvviso i malintenzionati sono entranti in azione. Dapprima lo hanno circondato, poi quando l'uomo ha reagito sono volati anche colpi e strattoni. I rapinatori pare siano riusciti a sottrarre al commerciante il portafoglio, dove c'erano circa 300 euro, due telefoni cellulari e un tablet. Sul posto, nei momenti immediatamente successivi all'aggressione, si sono recati i carabinieri, che al momento stanno indagando su quanto avvenuto.

L'aggressione

Sembrava una serata normale come tutte le altre ieri sera, l'uomo da poco aveva finito di servire gli ultimi clienti ai tavoli del suo pub, luogo di ritrovo ogni giorno per tanti giovanissimi del posto. Certamente il 48enne non si aspettava che ad attenderlo, proprio sotto casa sua, ci fossero i tre rapinatori. Pare che gli stessi abbiano agito in un momento particolare, ovvero quando l'uomo aveva le mani impegnate con le chiavi, in quanto, come detto, stava aprendo il cancello per poter entrare nel giardino di casa con la macchina.

Proprio a quel punto i tre lo hanno braccato, e dopo averlo rapinato sono fuggiti a bordo di un'automobile. Il mezzo era parcheggiato molto più avanti, e l'uomo non ha potuto vedere che tipo di modello fosse la vettura in questione. Infatti, la zona in cui abita il titolare del Daniel's Cafè, che si trova sulla strada provinciale per Tuglie e San Simone, è buia e priva di illuminazione pubblica. I militari stanno cercando di scoprire se in zona qualcuno abbia delle telecamere, le quali potrebbero aver ripreso tutti i momenti della rapina, e magari in questo modo si potrà dare anche un nome e un volto agli aggressori.

Titolare al pronto soccorso

Viste le escoriazioni riportate durante la colluttazione con i ladri, il 48enne ha fatto ricorso alle cure dei sanitari del 118. I medici hanno stabilito per lui una prognosi di circa dieci giorni. Sicuramente non è il primo episodio del genere che capita, e probabilmente non sarà neanche l'ultimo. Nelle prossime ore, o al massimo nei prossimi giorni, ci potranno comunque essere degli aggiornamenti su questa brutta vicenda.

Non è escluso che i rapinatori possano avere le ore contate: le indagini proseguono spedite. Al commerciante il ricordo di quanto accaduto ieri sera non lo potrà abbandonare mai più.