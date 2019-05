I carabinieri della Compagnia del Norm di Cerignola hanno arrestato in queste ore, Adgos Beauty una cittadina di origine nigeriana di 29 anni, per lesioni personali. La donna è stata accusata di avere staccato a morsi, a seguito di un furibonda lite, una porzione di labbro inferiore ad una sua connazionale. I militari dell'arma hanno bloccato la extra - comunitaria quasi in flagranza di reato.

L'aggressione

L'illecito contestato ad un'africana di 29 anni residente da qualche tempo nel territorio nazionale è avvenuto mercoledì scorso, in una delle strade periferiche di Stornara, un piccolo paese in provincia di Foggia. Agbos Beauty, nel corso di una lite avvenuta per cause ancora da chiarire, ha aggredito violentemente una sua connazionale. La donna durante la colluttazione ha staccato di netto una parte del labbro inferiore della sua contendente.

Ferisce una connazionale al albbro. arrestata (foto - repertorio)

Poi, dopo avere compiuto il gesto di estrema brutalità si è allontanata velocemente dal luogo dell'illecito, lasciando la vittima che grondava ancora sangue.

L'intervento dei carabinieri

I carabinieri della Compagnia di Cerignola, sono intervenuti sul luogo del fatto giuridico a seguito di una segnalazione. I militari dell'arma hanno subito soccorso l'altra nigeriana ferita. Sul posto è giunta anche un'ambulanza del 118. I sanitari dopo avere prestato le prime cure alla vittima ferita, l'hanno accompagnata presso il pronto soccorso dell'ospedale "Tatarella" di Cerignola.

L'africana è stata immediatamente medicata. Gli specialisti del nosocomio, che l'hanno visitata hanno giudicato le sue ferite guaribili in 30 giorni circa. Successivamente, le forze dell'ordine hanno iniziato le ricerche dell'indagata. Gli uomini della benemerita hanno fermato la sospettata di reato non molto tempo dopo il violento fatto di sangue. Agbos Beauty è stata arrestata per lesioni personali, non molto distante al luogo dell'aggressione. La donna è stata successivamente tradotta presso la casa circondariale di Foggia, a disposizione dell'autorità giudiziaria.

Il reato di lesioni personali in Italia e altri casi

Il reato di lesioni personali è disciplinato dall'articolo 582 del codice penale italiano. Purtroppo il nostro paese ha un triste primato, questo reato è uno dei più commessi su tutto il territorio nazionale. Nel nostro ordinamento è previsto anche il reato di lesioni personali colpose previsto dall'articolo 590 sempre del codice penale. Solo ieri, le forze dell'ordine hanno denunciato un uomo di Lentini in provincia di Siracusa, classe 1944 per il reato di lesioni personali a seguito di un incidente stradale avvenuto molto prima.

Sempre ieri, gli inquirenti hanno arrestato in flagranza di reato G. M di 49 anni, responsabile a vario titolo di maltrattamenti in famiglia, lesioni personali nei confronti della sua convivente di 55 anni, in località Arghillà Nord, in provincia di Reggio Calabria. In particolare l'uomo aveva aggredito la sua compagna con un paio di forbici ferendola ai polsi.