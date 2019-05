Momenti di tensione questo pomeriggio a Parigi, dove un uomo, di cui non sono state fornite le generalità, ha deciso di scalare la Tour Eiffel, il celebre monumento in ferro della Capitale francese. Il soggetto, secondo quanto riferiscono le fonti di informazione internazionali, pare che abbia minacciato anche di suicidarsi.

Pubblicità

Pubblicità

I soccorsi sono intervenuti immediatamente, nel frattempo l'improvvisato scalatore, aveva raggiunto quasi il terzo piano dell'edificio, situato a circa 276 metri da terra. La cosa che più impressiona, è che questa persona ha fatto tutto a mani nude, senza l'ausilio di corde o altro materiale di sicurezza. Dopo diverso tempo l'uomo è stato raggiunto in cima dai Vigili del Fuoco e la Polizia lo ha arrestato.

Esclusi moventi terroristici

Gli investigatori ci hanno tenuto subito a precisare, questo onde evitare il panico tra la popolazione parigina, già provata da tantissimi gravi fatti di cronaca, che non si è trattato di un episodio da collegare a moventi terroristici.

Parigi, evacuata la Tour Eiffel: un uomo cercava di scalarla a mani nude, arrestato

Come detto si è trattato del gesto isolato di un folle, che ha anche minacciato di togliersi la vita lasciandosi cadere da un'altezza di oltre duecento metri. Durante le operazioni di soccorso l'intero monumento, gremito come ogni giorno da migliaia di turisti, è stato evacuato, così come tutto il quartiere circostante l'edificio. I pompieri hanno provveduto a mettere in sicurezza l'area, e hanno agito subito con le loro attrezzature. La troupe della tv francese BFM ha seguito tutto l'evento in diretta con alcuni suoi inviati sul posto.

Pubblicità

Fortunatamente il tutto si è risolto nel migliore dei modi, ma se l'uomo avesse dato adito ai suoi propositi suicidi l'evento di oggi si sarebbe potuto trasformare in tragedia.

⚠️

🇫🇷 La #tourEiffel est actuellement fermée jusqu'à nouvel ordre. Pour éviter une trop longue attente, nous conseillons à nos visiteurs de reporter leur visite.

🇬🇧 The Eiffel Tower is currently closed until further notice. We kindly advise our visitors to postpone their visit. — La tour Eiffel (@LaTourEiffel) 20 maggio 2019

Nel 2017 un altro caso simile

Non è la prima volta che a Parigi accade un fatto simile, sempre nello stesso monumento.

Solo due anni fa, nel 2017 infatti, una persona minacciò di suicidarsi salendo nuovamente in cima alla Tour Eiffel. L'edificio, progettato da Gustave Eiffel nel corso della fine dell'800 fu inaugurato all'Esposizione Universale del 1889. Solo i primi due piani della torre possono essere raggiunti con metodi tradizionali, con ascensori o scale, mentre per arrivare al terzo piano, il più alto, i visitatori possono solamente utilizzare un ascensore.

Pubblicità

Quest'ultimo conduce le persone proprio in cima: dalla sommità del monumento si gode di un panorama mozzafiato su tutta la Capitale. Sicuramente nelle prossime ore, o al massimo nei prossimi giorni, si potranno conoscere ulteriori particolari su questo assurdo episodio, che nuovamente, per qualche momento, ha destato apprensione a Parigi.