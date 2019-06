Ancora un caso di pedofilia. La vicenda raccapricciante, questa volta, si è verificata a Fasano, in provincia di Brindisi: un pensionato 71enne ha abusato delle sue nipotine per ben dieci anni. L'orco è stato arrestato dai carabinieri in seguito alla denuncia di due delle tre bambine.

La ricostruzione dell'orrore

Stando alle dichiarazioni delle bambine, i fatti sarebbero iniziati dieci anni fa. Le nipotine di cui abusava, due oggi di 10 anni e una di 14, sarebbero state abusate dal 2009 fino ad aprile 2019 durante i periodi in cui venivano affidate temporaneamente ai nonni.

Le indagini da parte dei Carabinieri sono partite quando due delle bambine hanno fatto delle confidenze alle maestre. Le insegnanti, in un primo momento, hanno ascoltato le bambine e le hanno rassicurate sul timore che avevano di non essere credute. Subito dopo, è scattata la denuncia. Le piccole hanno raccontato che quando rimanevano a dormire presso la casa dei nonni, da qualche anno chiudevano la porta a chiave per la paura di essere insidiate. Grazie all'aiuto di uno psicologo, attraverso i terribili racconti delle bambine, si sono ricostruiti i fatti.

Nonno abusava delle nipotine: ai domiciliari

L'importanza del ruolo scolastico

Il ruolo della scuola è stato fondamentale, sia per quanto riguarda l'apprendimento dei fatti, sia per il modo in cui si sono ricostruiti, cercando di tutelare il più possibile le minori. La sensibilità degli insegnanti è stata di primaria importanza per poter captare i segnali di disagio che le bambine stavano vivendo.

Conquistando la loro fiducia si è potuta comprendere la raccapricciante situazione che hanno vissuto per anni e che evidentemente non era stata percepita dai familiari.

Gli episodi sarebbero avvenuti in modo repentino quando le nipoti dormivano e venivano sorprese dal nonno. Quest'ultimo particolare della rapidità è servito agli inquirenti per sottolineare la pericolosità dell'uomo, in quanto non era in grado di tenere a bada i propri impulsi e potrebbe rifarlo in qualsiasi momento.

Le bambine hanno potuto esporre tutti i fatti con estrema lucidità ed in modo molto chiaro. Stando alle loro dichiarazioni, l'uomo si introduceva nelle loro camere, chiudeva la porta a chiave e abusava delle nipotine senza alcuna vergogna.

I provvedimenti della Procura di Brindisi

La Procura di Brindisi ha agito immediatamente arrestando l'uomo, un pensionato di 71 anni che al momento è stato messo agli arresti domiciliari in seguito alla decisione del Gip del Tribunale di Brindisi. Inoltre, all'uomo è stato vietato categoricamente di comunicare, anche per via telefonica, con altre persone, tranne che con quelle che vivono con lui e lo assistono.