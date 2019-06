Una terribile tragedia si è verificata la notte scorsa in provincia di Taranto, precisamente nelle campagne tra San Giorgio Jonico e Pulsano, dove i Vigili del Fuoco sono intervenuti per spegnere un incendio di un furgone parcheggiato in una masseria.

Al momento non si conoscono le cause del rogo che purtroppo è costato la vita ad un pompiere di 54 anni, Antonio Dell'Anna. L'uomo, insieme ai colleghi, si era recato sul posto: giunto nei pressi del portellone del mezzo, questo è esploso travolgendolo e ustionandolo in maniera grave. Per lui non c'è stato nulla da fare, le ferite riportate e le ustioni ne hanno provocato il decesso.

La dinamica

Il pompiere stava spegnendo l'incendio quando, all'improvviso, il meccanismo che apre e chiude il portellone, probabilmente a causa delle alte temperature, si è deformato. A questo punto lo stesso ha ceduto e ha travolto il pompiere che stava cercando di domare le fiamme. Immediatamente soccorso, il 54enne è stato condotto all'ospedale Santissima Annunziata di Taranto, dove i sanitari hanno fatto di tutto per salvargli la vita.

Come accennato in apertura, l'uomo non c'è l'ha fatta e, intorno all'una di stanotte, come riporta anche il Quotidiano di Puglia, è spirato.

Era in servizio da sempre presso il distaccamento dei pompieri di Taranto, ed era molto conosciuto e apprezzato dai colleghi. Nessuno avrebbe mai immaginato che, quello che avrebbe dovuto essere un intervento di routine, potesse trasformarsi in tragedia.

Pare che il 54enne stesse tentando di aprire uno dei portelloni del veicolo in fiamme, ma certamente né lui né gli altri vigili del fuoco si aspettavano che questo potesse cedere sotto la pressione del rogo. Il mezzo meccanico incendiato è andato completamente distrutto.

Il Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco esprime cordoglio

Oggi è una brutta giornata per tutto il Corpo Nazionale dei pompieri, che stamane al risveglio ha appreso questa brutta notizia. Tramite un tweet, l'istituzione ha espresso il suo cordoglio per quanto accaduto: nel post apparso sul noto social network, il capo dei Vigili del Fuoco, Dattilo, ha espresso estrema vicinanza alla famiglia Dell'Anna, colpita da questo terribile lutto. Per loro non è un momento facile.

Sicuramente nelle prossime ore ci saranno ulteriori aggiornamenti su quest'assurda vicenda: soltanto le indagini potranno chiarire anche la dinamica dell'incendio e i motivi che hanno causato l'esplosione del portellone. Certamente non è il primo episodio di questo genere che capita, e probabilmente non sarà neanche l'ultimo. Le pagine social ufficiali del Corpo Nazionale quest'oggi mostrano sui loro profili un nastro nero in segno di lutto.