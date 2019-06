Una terribile tragedia si è verificata ieri sera ad Ostuni, nel brindisino, dove una donna di 76 anni, Maria Trinchera, è rimasta incastrata in una vecchia fornace che si trovava nella sua residenza estiva, situata in contrada Vallegna. Secondo quanto riporta la stampa locale pare che la signora stesse pulendo la stessa fornace quando, per cause ancora tutte da chiarire, è rimasta bloccata nel cunicolo. Immediato l'intervento di un vicino di casa, con il quale la donna si recava ogni giorno in campagna.

Pubblicità

Pubblicità

Lui stesso ha chiamato i soccorsi, che sono giunti nell'immediatezza dei fatti con un'ambulanza del 118: nonostante i numerosi tentativi fatti dai sanitari per salvare la vittima, per lei non c'è stato nulla da fare, infatti è spirata poco dopo in ambulanza.

Dramma assurdo

Tutto è accaduto nella tarda serata di ieri, intorno alle 20:00, quando il vicino di casa si è recato presso la residenza estiva della donna. Una volta arrivato la signora non era in casa, per cui l'uomo ha fatto un giro di ricognizione nella villetta in questione e poco dopo l'ha trovata all'interno della fornace, in uno dei buchi che compongono la struttura.

Non perdere le ultime news! Clicca sotto sull’argomento che ti interessa. Ti terremo aggiornato con tutto quello che non puoi perdere. Cronaca Nera

Quando il vicino è arrivato la donna era ancora viva, e capendo la gravità della situazione ha chiamato subito aiuto. In primis sul luogo del fatto di cronaca sono giunti i Vigili del Fuoco, che hanno provveduto ad estrarre la malcapitata da quella trappola mortale. Subito dopo è giunta l'ambulanza, che è partita a sirene spiegate verso l'ospedale "Antonio Perrino" di Brindisi, che da Ostuni dista una trentina di chilometri. Purtroppo, come già detto, la vittima è deceduta durante il tragitto in ospedale.

Pubblicità

Ogni giorno il vicino di casa si recava con la donna al mattino nella villetta e poi la riprendeva la sera. Certo, ieri nessuno si aspettava che potesse accadere una cosa del genere. Sul posto è intervenuta anche la Polizia di Stato, che ha eseguito i rilievi del caso e che adesso sta indagando per chiarire le circostanze dell'incidente.

Saranno fatti accertamenti

Adesso i militari dovranno capire per bene cosa è successo ieri sera in quella villetta.

Al momento non è ancora chiaro da quanto tempo la signora si trovava bloccata all'interno della fornace, ma su questi particolari sicuramente se ne saprà di più nelle prossime ore. Che si sia trattato di un incidente è ormai una cosa abbastanza sicura. La notizia di quanto accaduto in contrada Vallegna ad Ostuni ha fatto immediatamente il giro della cittadina brindisina e di tutta la provincia. La donna, secondo quanto riporta la testata giornalistica locale online, Brindisi Report, era pensionata ormai da tempo.

Pubblicità

La signora amava recarsi nella sua villetta di campagna, specialmente durante il periodo estivo.