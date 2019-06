Poche ore fa, in Calabria, un operaio che stava lavorando sull'Autostrada A2 del Mediterraneo, è stato travolto da un veicolo ed è rimasto gravemente ferito. Il traffico è rimasto bloccato per diversi minuti per consentire tutte le operazioni di soccorso. Sul luogo è stato necessario l'intervento dell'elisoccorso che ha trasportato l'uomo d'urgenza presso l'ospedale di Cosenza, dove è stato immediatamente ricoverato. Le sue condizioni di salute sarebbero molto gravi e al momento non è noto se si trova in pericolo di vita. Sulla vicenda indagano gli agenti di polizia che si sono recati sul posto.

Pubblicità

Pubblicità

Tragedia in Calabria, operaio travolto mentre lavora sull'autostrada

Nella giornata di oggi 28 giugno, un drammatico incidente sul lavoro si è verificato in provincia di Cosenza, precisamente nei pressi del comune di Castrovillari, lungo l'Autostrada A2 del Mediterraneo. Le prime notizie che giungono sono molto frammentarie, ma sembrerebbe che un operaio, di cui al momento non sono state ancora rese note le sue generalità, sia stato travolto sull'Autostrada, mentre stava raccogliendo la segnaletica posta sulla strada per indicare i lavori in corso ormai giunti al termine.

Pubblicità

Purtroppo però, un mezzo dell’Anas o un mezzo di una ditta privata impegnata nei lavori del rifacimento del piano stradale, l'avrebbe travolto mentre stava facendo retromarcia. L'impatto è stato abbastanza violento e l'uomo è caduto rovinosamente sull'asfalto riportando delle gravissime ferite.

Sul posto si sono quindi recati tramite un'ambulanza i sanitari del 118 giunti dall'ospedale Annunziata di Cosenza che gli hanno prestato i primi soccorsi.

Non perdere le ultime news! Clicca sotto sull’argomento che ti interessa. Ti terremo aggiornato con tutto quello che non puoi perdere. Cronaca Nera Calabria

I sanitari si sono resi subito conto però, che le condizioni di salute in cui versava erano molto gravi, e per questo motivo hanno fatto giungere sul posto un elisoccorso che lo ha trasportato in codice rosso presso l'ospedale di Cosenza, dove è stato immediatamente ricoverato. Al momento le sue condizioni di salute sarebbero gravi, ma non è stato reso noto se si trova in pericolo di vita. Nelle prossime ore si avranno sicuramente degli aggiornamenti.

Sul luogo, oltre al personale sanitario del 118, si sono recati gli agenti della polizia stradale che hanno iniziato a condurre tutte le indagini del caso. L'autostrada è rimasta bloccata diversi minuti per poter consentire le operazioni di soccorso e l'atterraggio dell'elisoccorso. Il personale dell'Anas si è quindi impegnato a deviare il traffico. Nelle prossime ore gli agenti della polizia stradale dovranno cercare di chiarire la dinamica di quanto accaduto e stabilire se ci siano eventuali responsabilità da parte di terzi.