Una terribile tragedia è avvenuta nella giornata di ieri in provincia di Rovigo, precisamente in un paesino che si trova lungo il corso del fiume Adige, dove un giovane di 35 anni, di cui non sono state fornite le generalità, ha deciso di farla finita in seguito al termine di una relazione, probabilmente avuta con una ragazza del posto.

Al momento non si conoscono ulteriori particolari sul dramma, ma pare che la vittima abbia lasciato un biglietto nel quale spiega le ragioni che lo hanno portato a compiere il folle gesto.

Pubblicità

Pubblicità

Modalità da chiarire

Adesso saranno gli inquirenti che dovranno chiarire le cause di questo suicidio. Secondo quanto riportato da alcune testate locali e nazionali, pare che il giovane si sia tolto la vita grazie ad una dose di caffeina, ma anche su questo particolare si attendono ulteriori riscontri. Quello che è certo è che nessuno si aspettava che l'uomo potesse essere capace di un gesto del genere, che ha gettato nello sconforto più totale l'intera provincia di Rovigo.

Pubblicità

Inoltre, sempre da quanto si apprende dai media, pare che il soggetto fosse comunque poco conosciuto nella cittadina in cui si è verificato il dramma: la notizia però di quanto accaduto è circolata in breve tempo, facendo restare tutti davvero senza parole.

Al momento sono in corso le indagini dei carabinieri, spetterà a loro chiarire le modalità del suicidio in questione, che non è certamente il primo che capita nel nostro Paese. Le delusioni amorose sono alla base di diversi drammi, in quanto spesso alcuni uomini non accettano che la relazione con il loro partner sia giunta al capolinea. Gli inquirenti hanno confermato che si è trattato assolutamente di un gesto volontario.

Non perdere le ultime news! Clicca sotto sull’argomento che ti interessa. Ti terremo aggiornato con tutto quello che non puoi perdere. Cronaca Nera

La vittima ha vissuto nella Bassa Padovana

Secondo quanto riporta la testata giornalistica Il Mattino, sulle sue pagine online, pare che la vittima avesse vissuto per diverso tempo nella Bassa Padovana, e che frequentasse una compagnia di amici oltre il fiume Adige. Anche i suoi conoscenti sono rimasti senza parole quando hanno saputo del dramma che si era consumato.

Nelle scorse settimane un'altra tragedia simile si è verificata a sud del nostro Paese, precisamente in Calabria, dove un artigiano si è improvvisamente tolto la vita.

In quell'occasione il soggetto pare si sia sparato un colpo di pistola: purtroppo per lui non c'è stato niente da fare, come nel caso del 35enne a Rovigo. Anche sul caso calabrese si indaga ancora per capire che cosa sia realmente successo. E diverso tempo fa a Brindisi, in Puglia, un abitante del posto decise di togliersi la vita sempre utilizzando un'arma da fuoco. Il corpo esanime della vittima fu trovato in un campo nella zona industriale del capoluogo di provincia adriatico.