Un'altra tragica storia in cui a perdere la vita è un ragazzino di appena dieci anni giunge direttamente dall'Inghilterra, in particolare dal quartiere Salford Quay, nei dintorni di Manchester. La vittima è Petro Dixon, un bimbo deceduto mentre stava giocando a calcio con i suoi compagni all'interno di un parco della zona. Secondo quanto si apprende dal quotidiano Il Mattino, Petro è improvvisamente collassato al suolo e dalle prime ricostruzioni a provocargli l'infarto potrebbe essere stata l'esplosione di un vaso sanguigno all'interno del suo cervello.

Inutili i tentativi da parte di tutti i presenti di dargli una mano perché nel momento in cui lo staff medico è giunto sul posto, e nonostante inizialmente sia riuscito a rianimarlo, purtroppo non si è potuto fare più nulla per salvarlo.

Tragedia in Inghilterra: bambino di dieci anni muore sul campo da gioco a causa di un infarto

I primi a correre in soccorso di Petro, stando a quanto raccontato dal quotidiano Il Mattino, sono state alcune persone che si trovavano di passaggio sul posto e i giocatori di una squadra di rugby presente nelle vicinanze, i quali non hanno perso neanche un istante di tempo per mettere in atto il massaggio cardiaco fino all'arrivo dei soccorsi nel tentativo di aiutarlo a sopravvivere.

Il cuore del bambino, infatti, si è fermato per venti minuti prima, ma nonostante questo i medici dell'ambulanza erano riusciti a riavviarlo. Immediatamente, quindi, il ragazzino è stato ricoverato in ospedale ed è stato subito sottoposto a due interventi per cercare di ridurre la pressione sul cervello. Purtroppo, però, il suo cuore alla fine non ha retto e non si è riusciti a salvarlo. A seguito del terribile decesso del ragazzino, è stato il papà della vittima, profondamente addolorato per quanto accaduto, a raccontare a tutti la terribile vicenda attraverso il suo profilo Facebook, ringraziando coloro i quali hanno provato a salvargli la vita e annunciando che gli organi di Petro sono stati donati per permettere di salvare altre vite.

Le parole di dispiacere del suo allenatore Greig Aspinall: 'Era amato da tutti quanti'

Anche quello che è l'allenatore della Under 11 della De La Salle FC, la squadra in cui giocava il piccolo Petro Dixon, ha voluto esprimere tutto il suo dispiacere per la prematura scomparsa del ragazzino. L'uomo lo ha descritto come un grande tifoso dell'Arsenal e un bravo giocatore di calcio che era stato nella sua squadra per ben due anni. Ha continuato raccontando come tutti i membri della squadra siano devastati per quanto accaduto perché era veramente amato da tutti i suoi compagni di squadra e da tutto il resto dello staff della società calcistica.