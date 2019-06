Fabio Speziali scomparso da Perugia: il caso a 'Chi l'ha visto?'

Sono passati diversi giorni dalla scomparsa di Fabio Speziali (40 anni), sparito lo scorso 5 giugno. L'uomo, come concordato con la sorella, avrebbe dovuto raggiungere la località di Santa Maria degli Angeli (Assisi). Gli ultimi suoi movimenti sono stati segnalati ad Elce (Perugia).

Gli inquirenti stanno indagando sul suo cellulare, che ha smesso oramai di funzionare. Si tratta di un vecchio modello di Nokia (o Samsung). Tuttavia, è stata identificata l'ultima cellula prima del suo spegnimento definitivo.

Il cellulare di Fabio (sempre ammesso fosse rimasto nelle mani del 40enne) pare si trovasse ancora a Perugia, lungo la Pievaiola. Purtroppo, la strada in questione è divenuta tristemente nota per i suoi numerosi lutti.

Fabio Speziali: il caso trattato a 'Chi l'ha visto?'

Il caso di Fabio Speziali è stato trattato nel corso del noto programma Rai 'Chi l'ha visto?'. Al fine di ritrovare il giovane, è stato chiesto l'aiuto da parte degli abitanti di Perugia.

Ulteriori informazioni, anche superficiali, potrebbero essere fondamentali. Prima della sua scomparsa, il 40enne indossava una felpa color nero con tanto di scritta davanti, scarpe ginniche color nero e un paio di pantaloni color grigio-scuro.

Segni distintivi particolari sono due tatuaggi sul corpo di Fabio: un quadrifoglio disegnato sul polso sinistro e tre puntini posti tra il pollice e l'indice della mano destra. Nel caso di novità sulla sorte del giovane, è possibile contattare i carabinieri di Assisi o rivolgersi a 'Chi l'ha visto?'. Anche la sorella di Fabio, Carla, ha reso noti i suoi recapiti telefonici: 3206513263, oppure, 3891190402.

L'appello della sorella

Carla, sorella di Fabio Speziali, ha lanciato un appello al fine di ritrovare al più presto il suo caro. Il quarantenne, uscito recentemente dal carcere, avrebbe fatto perdere le sue tracce durante un viaggio in direzione Assisi, dove aveva un appuntamento con Carla. Il silenzio da parte dell'uomo è preoccupante; Carla ha lanciato il suo appello su Facebook. La donna ha informato come Fabio sia scomparso lo scorso 5 giugno e come l'ultimo contatto con lei ci sia stato alle ore 13:00 di tale giorno.

L'uomo aveva detto alla sorella di trovarsi ad Elce. Fabio aveva informato la donna di aver preso, intorno alle ore 10:40, un taxi partito da Capanne, in direzione Fontivegge. Giunto qui, l'uomo sarebbe salito sul treno diretto ad Assisi.

Carla ha spiegato che lei e il fratello si sarebbero dovuti sentire di nuovo alle 16:00; era stato deciso come luogo di incontro la frazione di Santa Maria degli Angeli. Di Fabio non si hanno più notizie da quell'ultima telefonata.

Il cellulare del 40enne risulta essere un vecchio modello. Secondo la descrizione resa nota, tale modello avrebbe lo sportellino all'insù (di colore grigio o nero). Il telefonino avrebbe continuato ad essere funzionante ed a squillare per ben 4 giorni. Tuttavia, Carla non ha mai ricevuto risposta dall'altra parte. Le ricerche di Fabio Speziali stanno proseguendo tra Perugia e Assisi, le indagini sono condotte dal capitano dei carabinieri Giulia Maggi.