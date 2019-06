Una terribile tragedia si è verificata ieri nel Regno Unito, precisamente vicino Redhill, nella contea del Surrey, dove un piccolo bimbo di quattro anni sarebbe deceduto in seguito all'impatto con un furgone. Secondo quanto riporta la stampa nazionale britannica, il bimbo stava giocando con lo skateboard sulla strada, non lontano da casa sua, quando all'improvviso è stato investito da un Mercedes Sprinter. Il conducente del mezzo, che per il momento non è stato identificato, non si è fermato a prestare soccorso e per questo adesso la polizia lo sta cercando.

Bimbo morto in ospedale

Ieri il piccolo aveva deciso di uscire per fare un giro sulla tavola a quattro ruote, ma nulla lasciava presagire quello che si sarebbe verificato di lì a poco. La vettura in questione sarebbe giunta anche a velocità sostenuta. Sul posto, nei momenti immediatamente successivi al fatto di cronaca, sono giunti i soccorsi: erano circa le 10:40. Viste le gravi condizioni in cui versava l'infante, è stato chiamato un elicottero, che ha provveduto a trasportare la vittima presso il North East Surrey Hospital, sito nella città di Redhill.

UK, bimbo gioca con lo skateboard: muore travolto da un'automobile

Purtroppo un'ora dopo i medici hanno dovuto annunciare anche agli stessi genitori la morte del piccolo. Un dramma davvero assurdo, che ha sconvolto un'intera comunità. Le ferite e i traumi riportati a seguito dell'impatto con il veicolo erano davvero gravi, i sanitari hanno fatto di tutto per potergli salvare la vita. Adesso sul caso stanno indagando a fondo le Forze dell'Ordine che hanno chiesto anche l'aiuto della popolazione locale.

La polizia: 'Aiutateci a identificare il conducente'

Come detto in apertura, gli inquirenti stanno cercando disperatamente di identificare il conducente del furgone, ritenuto responsabile di aver travolto il bimbo.

Ovviamente non sono chiare le cause dell'incidente, queste saranno stabilite sicuramente nelle prossime ore, o al massimo nei prossimi giorni. Quello che si sa per certo è che il mezzo che ha travolto il bambino sia un furgone. La polizia sta tentando anche di capire se nella zona ci siano delle telecamere di videosorveglianza, le quali potrebbero aver ripreso il momento dell'incidente, e forse magari anche lo stesso mezzo. Da questi frame si potrebbe risalire così al proprietario della vettura.

Le generalità della piccola vittima ovviamente non sono state diffuse, questo per una questione di privacy, in quanto si tratta di un minore. "Stiamo facendo un appello a chiunque abbia visto cosa sia successo", spiegano dalla centrale di polizia. Gli agenti rimangono infatti a disposizione di chiunque abbia delle informazioni utili, ma anche video o filmati. Non è escluso che il pirata della strada abbia le ore contate.