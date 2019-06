Si sono vissuti momenti di grande apprensione ieri a Villa Castelli, piccolo comune della Valle D'Itria, situato in provincia di Brindisi. Infatti, secondo quanto riporta la stampa locale e nazionale, due bimbe di 3 e 7 anni, sono improvvisamente scomparse da casa. Le piccole erano state affidate al nonno, e al momento della scomparsa si trovavano in campagna. All'improvviso il loro nonno non le ha viste più, e disperato ha lanciato l'allarme. Sul posto sono giunti immediatamente i carabinieri della locale stazione: erano le 16:15. Da subito i militari hanno cominciato a cercare le bambine fino al lieto fine.

Piccole trovate in un parco lontano 2 chilometri

Mentre i militari setacciavano il territorio in cerca delle bambine, i congiunti delle due infanti hanno vissuto davvero un brutto momento. Poi, all'improvviso, quasi un'ora dopo, la lieta notizia: i carabinieri hanno infatti rintracciato le due in un parco che era distante due chilometri dall'abitazione del nonno. Tutti hanno potuto trarre un sospiro di sollievo, ma per qualche momento si è temuto davvero il peggio.

Brindisi, scompaiono due sorelline di 3 e 7 anni: ritrovate in un parco

Le bimbe, quanto sono state raggiunte dagli agenti, stavano benissimo e a quanto pare stavano giocando nel parchetto. Le loro condizioni di salute erano più che ottime, e per questo sono state riaccompagnate subito a casa. Un grosso spavento per tutti i parenti, ma questa volta la storia si è chiusa a lieto fine. Non sono noti i motivi che hanno portato le due bimbe ad allontanarsi da casa, probabilmente gli stessi saranno chiariti nelle prossime ore.

Il nonno delle piccole ha chiamato i militari davvero in preda alla disperazione, e gli agenti hanno cercato in tutti i modi di tranquillizzarlo. Nessuno comunque, mentre le ricerche erano in corso, ha perso la speranza di ritrovare sane e salve le bambine.

Vicenda diventata virale

Quanto successo ieri a Villa Castelli ha destato veramente tanta curiosità. Non capita infatti tutti i giorni che due bimbe così piccole decidano di allontanarsi spontaneamente da casa.

Ovviamente le due non pensavano di poter gettare nello sconforto i genitori e lo stesso nonno, nonché un paesino intero. La vicenda è diventata immediatamente virale, anche sui social, dove la gente ha commentato la notizia che i media hanno diffuso subito poco dopo le 17:00. Per i famigliari delle bimbe sicuramente quanto successo ieri sarà difficile da dimenticare. Dopo aver riaccompagnato le bambine a casa, i carabinieri hanno provveduto a rassicurare tutti che le piccole stessero bene.

Forse volevano solo andare al parco per giocare e trascorrere qualche momento di spensieratezza. Ovviamente, per questioni di privacy, le generalità delle due infanti e dei famigliari non sono state rese note.