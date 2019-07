Un altro terribile incidente stradale si è verificato ieri pomeriggio intorno alle ore 15:00 sul tratto autostradale A1- A14 a Bologna, precisamente a Borgo Panigale, tra due tir e una bisarca. Secondo quanto si apprende dalla stampa locale e nazionale, il sinistro è avvenuto nello stesso punto in cui lo scorso anno, il 6 agosto, esplose l'autocisterna. La dinamica ricostruita dagli inquirenti è la stessa di quella precedente.

Anche questa volta il bilancio è tragico, con uno degli autisti dei due mezzi che è morto, mentre due altri sono rimasti feriti. Uno dei tir, a causa del violento impatto, ha preso letteralmente fuoco, creando una colonna di fumo visibile da chilometri di distanza.

La dinamica

Le cause del sinistro sono tutte ancora da chiarire, ma secondo quanto si apprende dalla testata giornalistica locale online Bologna Today, la dinamica comunque è chiara.

Uno dei camion avrebbe tamponato un altro autoarticolato: a causa dell'impatto quest'ultimo ha urtato contro una bisarca, che procedeva nello stesso senso di marcia dei due mezzi pesanti. Il conducente di uno dei mezzi, quello che ha tamponato, ha avuto la peggio: lo stesso, come si diceva in apertura, è deceduto a causa dei gravi traumi riportati. La vittima aveva 68 anni ed era originaria del Veneto.

Sul luogo del fatto di cronaca sono intervenuti diversi mezzi dei Vigili del Fuoco, oltre alle Forze dell'Ordine, che hanno chiuso il tratto autostradale per diverse ore in modo da effettuare tutti i rilievi del caso. Gli inquirenti hanno dichiarato ai media locali che uno dei due autisti dei tir, o non ha frenato, e quindi si è andato a schiantare direttamente sull'altro mezzo, oppure ha frenato, ma più tardi del previsto. Sicuramente questi particolari saranno chiariti nelle prossime ore, o al massimo nei prossimi giorni.

In quel momento c'erano rallentamenti

L'incidente si è verificato tra l'altro in un momento in cui sull'autostrada si registravano già dei rallentamenti. Il tratto stradale in questione è stato riaperto intorno alle ore 18:30, dopo quindi oltre tre ore dal sinistro. Nel frattempo il traffico è stato deviato in altre direzioni. L'incidente è avvenuto al km 4 e 200 sulla Bologna - Taranto. I due conducenti rimasti feriti sono stati trasportati in ospedale per tutti gli accertamenti del caso: l'autista del camion tamponato è stato portato all'ospedale Maggiore del capoluogo emiliano per una sospetta frattura alla spalla e contusioni varie.

Per lui è stato tantissimo lo spavento, come per il conducente della bisarca e degli automobilisti che stavano transitando in quel momento sull'autostrada. Non sono stati coinvolti altri veicoli.