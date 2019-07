Poteva succedere una tragedia a Chongqing, in Cina, dove un bimbo di tre anni è caduto dal sesto piano e, dopo un volo durato diversi secondi, è rimasto illeso. A salvarlo sono state diverse persone che, in men che non si dica, hanno preso una coperta e l'hanno stesa alla perfezione. La notizia è stata immediatamente riportata da numerosi quotidiani italiani e internazionali. La CNN ha anche pubblicato il video della CCTV (televisione di Stato cinese) che mostra quei drammatici momenti: non è difficile notare il bimbo appeso al balcone che cerca di tornare su e poi cade nel vuoto. Il minore sarebbe caduto accidentalmente.

Le urla degli astanti

Il corpo del piccolo era totalmente sospeso nel vuoto, questa una delle immagini sconcertanti presenti nel video pubblicato nelle ultime ore dalla CNN: il bambino ha cercato di risalire sul cornicione ma la superficie era troppo scivolosa e i suoi piedi non sono riusciti a fare presa. Alla vista del piccolo diversi astanti si sono messi a gridare, richiamando così altra gente: si è rapidamente formata una folla e diverse persone hanno pensato subito di prendere una coperta e stenderla al massimo.

Scelta intelligente e provvidenziale perché di lì a poco il piccolo non ha avuto più forza ed è caduto nel vuoto. Una delle persone presenti alla scena ha commentato quanto accaduto durante un'intervista alla CNN, esprimendo la sua immane soddisfazione per aver salvato il bimbo. Zhu Yanhui ha affermato di aver alzato lo sguardo e scrutato il bimbo penzolare dal balcone: immediatamente ha riflettuto sul mondo migliore per salvarlo, consapevole che con le mani non avrebbe potuto farlo.

Non perdere le ultime news! Clicca sotto sull’argomento che ti interessa. Ti terremo aggiornato con tutto quello che non puoi perdere. Curiosità

Nessuna ferita

Sette persone, oltre a Yanhui, si sono messe in circolo con la coperta ben tesa ed hanno atteso l'evolversi della situazione. Alla fine il bimbo è caduto ed è finito proprio sulla coperta di fortuna, non riportando nessuna ferita o escoriazione: quella coperta di fortuna gli ha salvato la vita. Il rimedio semplice si è rivelato molto efficiente. Uno degli astanti ha poi condotto il piccolo all'ospedale per un controllo, ma i medici non hanno accertato nessun trauma.

Solo molta paura per il piccolo, niente di più.

Tra gli eroi che hanno salvato il minorenne anche operatori sanitari, residenti e guardie di sicurezza: "Il mio unico pensiero era di tenerlo al sicuro", ha detto Yanhui alla CNN, ricordando i tragici momenti antecedenti alla caduta del bambino. Secondo le ultime informazioni, il volo è avvenuto circa 10 secondi dopo il posizionamento della coperta. Un altro astante, Zhou Xiaobo, ha affermato che tutto è accaduto in fretta e che, dunque, è stata sfiorata una vera tragedia.