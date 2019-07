Spiacevole scoperta per un albanese residente a Metz, in Francia. L'uomo ha riconosciuto la sua gamba amputata in una delle immagini scioccanti che vengono apposte sui pacchetti di sigarette venduti in Francia e in Lussemburgo. La meraviglia è stata tanta perché l'albanese non ha mai autorizzato la pubblicazione di quella immagine. E tra l'altro l'amputazione dell'arto non è stato dovuto al fumo ma a una sparatoria avvenuta in Albania nel 1997.

Una storia incredibile che è stata riportata nelle ultime ore su molti quotidiani francesi e non solo. Secondo quanto riporta il Messaggero, quella foto è stata pubblicata sui pacchetti di sigarette venduti in Lussemburgo e in Francia, corredata dalla dicitura in francese "Fumare ostruisce le arterie".

Si attendono le risposte della Commissione Ue

L'avvocato che difende il cittadino albanese, Antoine Fittante, ha affermato nelle ultime ore che il suo assistito reclama solamente il ritiro di quella immagine in quanto si sente ferito, è stata lesa la sua dignità.

Non sono in gioco questioni legate ai soldi. In base alle ultime informazioni, quella foto venne scattata da alcuni medici nel corso di un esame in un centro ortopedico. Il legale ha asserito che in questo momento si sta cercando di capire chi ha scattato quella foto, chi l'ha inviata e come sia stato possibile pubblicarla, visto che il suo assistito non ha mai firmato la liberatoria necessaria per l'uso a fini sanitari.

Ancora non è stata sporta nessuna denuncia, si attendono infatti le repliche della banca dati della Commissione europea, che la responsabile della diffusione di immagini simili. Di solito la Commissione sceglie gli scatti da una banca immagini. Ovviamente tutte le foto sono controllate e pubblicate previo consenso delle persone fotografate.

Nessun permesso

Lo scorso 17 luglio l'avvocato della persona invalida ha riferito a un quotidiano transalpino che il suo assistito ha subito l'amputazione dell'arto a causa di una sparatoria, non certo per gli effetti del fumo.

Sarebbe stato il figlio dell'albanese a fare la sconcertante scoperta durante un viaggio in Lussemburgo. Subito ha avvisato i suoi parenti e, alla fine, tutti hanno convenuto che quella gamba amputata era proprio del loro congiunto. "Ogni cicatrice è specifica, unica, quest'uomo ha anche tracce di bruciature sull'altra gamba, è molto chiaro", ha dichiarato l'avvocato Fittante. Non sarà semplice per l'albanese e per i suoi familiari scoprire la persona che ha scattato la foto, in quanto lo scatto non è stato denunciato con nessun nome, come invece impone la procedura.

Il legale adesso vuole vederci chiaro, ha già chiesto al nosocomio francese come sia stato possibile che uno scatto del genere possa essere finito sui pacchetti di sigarette senza nessun permesso.