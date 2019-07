Belle Delphine è una influencer che è molto seguita sui social network e ha circa 4,1 milioni di follower soltanto su Instagram. In questi giorni però sui social non si parla che di lei: la giovane infatti ha avuto un'idea che si è rivelata vincente: infatti la giovane ha deciso di mettere in vendita sul web l'acqua usata nella sua vasca da bagno. In breve tempo il prodotto ha cominciato a spopolare, tanto che sul suo negozio online l'influencer ha fatto già registrare il tutto esaurito. Moltissime persone vogliono infatti l'acqua in questione, anche se si tratta di una sostanza che è stata già usata in precedenza.

L'acqua deve essere usata per scopi sentimentali

La stessa Belle Delphine, sempre sulle sue pagine social, avvisa che l'acqua in questione non deve essere usata come un prodotto potabile, quindi come acqua da bere, quanto per scopi sentimentali. Secondo quanto riporta la stampa internazionale, che ha ripreso il caso dell'influencer, il prodotto inventato dalla giovane costerebbe qualcosa come 30 dollari a barattolo, ovvero 26,77 euro tradotto nella nostra valuta.

Una cifra certamente quindi non altissima. La ragazza, oltre a vendere l'acqua, è una cosplayer, ovvero una persona che indossa abiti che riportano ad uno specifico personaggio: la ragazza ad esempio riprende spesso le immagini dei manga giapponesi, e così appare nelle foto su Instagram che la ritraggono insieme al barattolo contenente l'acqua della sua vasca da bagno. Anche sulla piattaforma YouTube la Delphine è attiva. Proprio molti utenti che hanno già acquistato il prodotto stanno commentando le particolarità dell'acqua venduta dalla influencer. Ci sarebbero poi diversi video in cui la gente commenta la trovata di Belle Delphine.

Fenomeno social

Tutto è nato come sempre sui social network. Ad oggi sono moltissime le persone che aspirano a diventare influencer, magari prendendo l'esempio di personaggi molto noti, come ad esempio nel nostro Paese quello di Chiara Ferragni. Certo non capita tutti i giorni che una persona venda addirittura l'acqua della sua vasca da bagno. I follower continuano a seguirla. In Italia proprio con la Ferragni si verificò un caso simile, solo che in quell'occasione la donna mise in commercio acqua del tutto potabile con il suo marchio, il cui costo, che comunque non era altissimo, ha scatenato in qualche modo l'opinione pubblica.

Oggi gli influencer fanno davvero di tutto per poter attirare il proprio pubblico, e alcune trovate sono sicuramente bizzarre, ma hanno la loro efficacia sul pubblico della Rete. Il flacone ideato dalla Delphine ha una grafica in stile fumetto e il disegno del "game controller".