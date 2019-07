Un uomo rincasa prima del solito e ha trovato la moglie in compagnia dell'amante. Sembra l'inizio della trama di un film, ma in realtà è quello che è accaduto nella notte tra il 23 e il 24 luglio a Pianura, periferia ovest di Napoli. L'uomo tradito, accecato dalla rabbia e della gelosia, si è scagliato contro la moglie e l'amante con un coltello, provocando loro ferite in diversi punti del corpo.

Una delle vittime è riuscita a fare una telefonata per avvertire le forze dell'ordine, arrivate tempestivamente in via Vicinale Pignatiello, una lunga arteria del quartiere partenopeo. Il marito, senza pensarci su, avrebbe sferrato diverse coltellate alla moglie e alle spalle dell'amante, di 33 anni.

Escluso il pericolo di vita per la coppia di amanti

Dopo la chiamata fatta da una delle vittime, i carabinieri del Nucleo Radiomobile di Napoli si sono presentati nell'appartamento della coppia napoletana, constatando quello che aveva appena commesso il marito tradito. Ad accompagnare la donna al Pronto soccorso dell'ospedale Cardarelli sarebbe stato lo stesso aggressore; l'amante invece è stato trasportato all'ospedale San Paolo.

Le ferite riportate, comunque sia, non sono tali da destare preoccupazioni. In queste ore i medici stanno eseguendo accertamenti per verificare eventuali danni agli organi che potrebbero essere stati causati. I dottori hanno già escluso il pericolo di vita per la coppia di amanti.

Possibili provvedimenti a carico del marito tradito

I militari hanno ovviamente identificato l'aggressore, iniziando a compiere indagini per ricostruire l'esatta dinamica della vicenda.

Prossimamente potrebbero essere emessi provvedimenti a carico dell'aggressore. È verosimile altresì che gli inquirenti sentano, nelle prossime ore, sia la donna che l'amante.

Neanche un mese fa sempre in Campania, precisamente a Sant'Antimo, era avvenuto un episodio analogo a quello della scorsa notte: in tale circostanza un uomo aveva infatti sorpreso la moglie con l'amante in una piazza e ha perso il controllo.

In base a quanto hanno rivelato alcuni conoscenti della coppia, il marito sospettava di essere tradito dalla moglie e per questo aveva deciso di pedinarla. Quando vide la moglie insieme all'amante, un extracomunitario, il campano uscì letteralmente fuori di sé. Erano dovute intervenire diverse persone per sedare gli animi e riportare la situazione alla normalità.

Nel fatto di cronaca avvenuto ieri sera a Pianura, invece, il marito probabilmente non sospettava il tradimento, era solo tornato a casa prima di quanto si attendeva la consorte, e lei aveva deciso di intrattenersi con l'amante.