Comincia ad avere contorni più chiari la macabra vicenda avvenuta sabato sera 13 luglio ad Ostuni, nel brindisino, dove il 44enne Giuseppe Maldarella è stato accoltellato e ucciso al termine di una lite con il fidanzato della figlia e i genitori del ragazzo. Da quanto è dato sapere pare che la vittima, insieme a sua moglie, la quale sarebbe stata leggermente ferita, si fosse recato proprio a casa del 20enne Lorenzo Moro, questo il nome del presunto assassino, per dei chiarimenti riguardo al suo rapporto con la loro figlia minorenne.

Ma all'improvviso la discussione avrebbe preso una piega assolutamente inaspettata: all'alterco avrebbero anche partecipato Domenico Germano Moro, 45 anni e padre di Lorenzo, nonché Cinzia D'Amico, la 41enne moglie di Domenico e madre del ragazzo. I due sono accusati di aver partecipato al delitto in concorso con il figlio.

La dinamica del delitto

Tutto sarebbe accaduto in tarda serata nel pieno centro della "Città Bianca", precisamente a poche decine di metri dal centralissimo viale Pola, tra via Massimo d'Azeglio e una stradina che si imbocca da via Rossetti, nei pressi di un impianto semaforico.

La lite sarebbe cominciata in casa dei Moro, poi però sarebbe degenerata in strada: proprio qui la vittima sarebbe stata circondata e colpita con diverse coltellate. L'uomo non è morto subito, infatti ha tentato di raggiungere la sua Fiat Punto parcheggiata poco più in là: una volta raggiunto il veicolo ha tentato di dirigersi verso l'ospedale, ma purtroppo non ce l'ha fatta e il veicolo è andato a sbattere contro un palo della segnaletica stradale. Anche la dinamica del soccorso sta divenendo sempre più chiara.

Vittima soccorsa dal 118

Sarebbero state una automedica e un'ambulanza del 118 a prestare i primi soccorsi a Maldarella e a sua moglie. Queste ultime si trovavano a passare dal luogo del fatto di cronaca in quanto stavano trasportando presso il locale nosocomio un richiedente asilo di origine africane che aveva avuto un malore. Un altro mezzo di soccorso ha trasportato poi la vittima al nosocomio ostunese, dove però è spirata poco dopo.

La Polizia del commissariato di Ostuni, unitamente ai colleghi di Brindisi, stanno cercando di fare piena luce sul movente che ha portato a questo tragico episodio. Lorenzo Moro è stato già interrogato dalla Squadra Mobile, ma per il momento non avrebbe fornito indicazioni utili agli inquirenti, che passo dopo passo stanno ricostruendo la scena del crimine. Una cosa è sicura: l'aggressione è avvenuta per strada.

La Questura, in una nota, ha fatto sapere che mentre Maldarella si recava in ospedale, due familiari dei Moro hanno fatto ricorso alle cure mediche presso l'ospedale di Fasano.