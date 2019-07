Una terribile tragedia si è verificata questa notte, intorno alle ore 2:00, a Cava d'Aldiga nel ragusano, dove una giovane di 24 anni, Martina Aprile, madre di un figlio disabile, è stata investita e uccisa da un'auto che procedeva a velocità sostenuta in viale della Pace. Tutto è accaduto in pochissimi istanti: la donna aveva finito il suo turno di lavoro presso un noto ristorante del posto ed era uscita fuori per portare i sacchi della spazzatura ai cassonetti.

Con lei, per aiutarla, è uscito anche un suo collega che è rimasto anch'egli ferito, seppur in maniera più lieve della giovane. Per lei purtroppo non c'è stato nulla da fare.

Dramma sulla provinciale

L'incidente di stanotte si è verificato sulla strada provinciale che conduce a Sampieri. Cava d'Aldiga è una frazione marinara del comune di Scicli. Attualmente il suo collega che, come detto, è rimasto ferito, si trova ricoverato in ospedale e non sarebbe in pericolo di vita.

Sicuramente nelle prossime ore i sanitari emetteranno un nuovo bollettino medico sulle sue condizioni. La notizia si è sparsa velocemente nella cittadina siciliana, destando stupore e sconcerto tra i suoi abitanti. Sul posto, nei momenti immediatamente successivi al fatto di cronaca, sono intervenute le forze dell'ordine che hanno provveduto ad effettuare i rilievi del caso. Sono davvero impressionanti le immagini che stamani hanno diffuso i media locali, le quali mostrano l'auto che, nella parte anteriore, è quasi accartocciata e questo fa capire la violenza dell'impatto con il corpo della giovane.

Lascia un figlio disabile

Un dramma nel dramma quello accaduto stanotte nel ragusano. Infatti la donna è anche madre di un figlio di pochi anni che soffre di una grave disabilità. Lo stesso ex compagno di Martina ha una disabilità a seguito di un brutto incidente stradale. La giovane, secondo quanto riferisce la testata giornalistica locale online Ragusa News, viveva da diverso tempo con i suoi nonni.

Gli stessi si prendevano cura del bimbo quando lei andava a lavoro. Le persone che conoscevano Martina la definiscono una donna che, rispetto alla sua età, era molto più matura rispetto alle altre coetanee. La tragedia di Cava d'Aldiga accade a pochissimi giorni di distanza dal fattaccio avvenuto a Vittoria, sempre nel ragusano, dove un Suv ha investito due cuginetti di 11 e 12 anni: entrambi sono morti, uno di loro, Simone, è deceduto ieri mentre si svolgevano i funerali dell'altra vittima.