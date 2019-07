Si sono vissuti attimi di paura questa mattina a Prosecco, in provincia di Trieste, dove una donna di 44 anni è precipitata in un dirupo carsico alto una ventina di metri sulla Napoleonica. La signora stava probabilmente effettuando un'escursione sul posto, quando all'improvviso è caduta nel vuoto. L'allarme sarebbe giunto intorno a mezzogiorno, quando una persona ha notato, dall'alto, il corpo della donna, che giaceva a terra ormai priva di forze. Immediatamente sul posto è giunto il Soccorso alpino, intervenuto con ben otto uomini, insieme all'ambulanza e ad un elicottero.

Il recupero

Le operazioni di recupero della vittima sono durate circa un'ora, terminando quindi intorno alle ore 13:00. In un primo momento i medici del 118 hanno atteso l'elicottero: i membri del Soccorso alpino e speleologico hanno infatti valutato se non fosse il caso di trasportare la donna in ospedale proprio tramite l'elisoccorso, un metodo questo che poteva essere sicuramente più rapido. Purtroppo, a causa del forte vento, i soccorritori non hanno potuto calare il verricello, e per non esporre sia loro che la vittima ad ulteriori rischi i soccorritori hanno raggiunto la donna da terra.

Il tecnico di elisoccorso e l'equipe hanno deciso di scendere quindi a Monte Grisa, e poi hanno raggiunto la signora. Dopo averla stabilizzata con l'ausilio della tavola spinale, la stessa è stata condotta in barella sulla strada soprastante dove ad attenderla c'era già pronto l'ambulanza, che quindi è partita a sirene spiegate verso l'ospedale di Cattinara.

Condizioni molto gravi

Come detto le condizioni della signora sarebbero, purtroppo, molto serie.

La vittima è politraumatizzata, e quando questa mattina è stata soccorsa era ancora cosciente. Fortunatamente il volo è stato rallentato dalla fitta vegetazione, e questo le ha sicuramente evitato conseguenze ben più gravi. Al momento la prognosi della signora rimane riservata. Sicuramente nelle prossime ore, o al massimo nei prossimi giorni, si potranno conoscere ulteriori particolari su questo brutto dramma.

A breve poi i sanitari dovrebbero emettere un nuovo bollettino medico, questo per informare i famigliari e la stampa delle condizioni della signora. Non è sicuramente il primo episodio del genere che capita nel nostro Paese, e non sarà sicuramente neanche l'ultimo. Stamattina la signora in questione cercava solamente qualche momento di relax, ma di certo non poteva immaginare che sarebbe caduta nella gola carsica sulla Napoleonica.

Le relative indagini, affidate ai carabinieri, chiariranno anche l'esatta dinamica dell'incidente.