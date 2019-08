Resta ancora nella casa circondariale penitenziaria Regina Coeli di Roma Francesco Zampaglione, il fratello minore del più celebre Federico Zampaglione, leader e voce del noto gruppo musicale italiano dei Tiromancino. Francesco è stato tratto in arresto dai militari dell'arma dei carabinieri di Roma nel pomeriggio dello scorso giovedì 29 agosto dopo essersi reso responsabile del reato penale di rapina ai danni di un'istituto bancario della capitale.

L'uomo, secondo alcune indiscrezioni trapelate dalle forze dell'ordine, sarebbe entrato nell'istituto di credito con il volto coperto da un passamontagna e con in mano un'arma da fuoco caricata con piombini.

Zampaglione resta in carcere

Nella giornata odierna Clementina Forleo, il gip della Procura della Repubblica di Roma, Tribunale di Sorveglianza e Riesame, al termine dell'udienza in carcere ha convalidato l'ordinanza di fermo e custodia cautelare.

Secondo gli organi inquirenti e l'autorità giudiziaria, quello di Francesco Zampaglione sarebbe un atto frutto della disperazione, dovuta probabilmente a problemi finanziari. Non è da escludere che l'uomo possa aver agito sotto l'effetto di sostanze stupefacenti. Spetterà dunque a lui chiarire alla magistratura le ragioni che lo hanno condotto a compiere il grave e folle gesto.

Il racconto dei fatti

Secondo quanto emerge da una prima sommaria ricostruzione degli uomini del commissariato di pubblica sicurezza della Polizia di Stato di Roma, lo scorso giovedì pomeriggio il fratello del cantante si sarebbe introdotto in una filiale bancaria romana minacciando i dipendenti con un'arma da fuoco, poi risultata essere finta.

Il rapinatore è stato messo in fuga grazie all'intervento di un cassiere e successivamente, in una stradina adiacente la banca, è stato rintracciato, bloccato e condotto in caserma per l'identificazione da parte delle forze dell'ordine. Secondo alcune indiscrezioni, prima di darsi alla fuga dalla filiale di Circonvallazione Gianicolense, Zampaglione avrebbe anche dato un morso al braccio del cassiere e si sarebbe cambiato gli indumenti che aveva addosso per non farsi riconoscere. Alla vista degli agenti, Zampaglione non ha opposto resistenza e si è lasciato tranquillamente ammanettare.

Chi è Francesco Zampaglione?

Francesco Zampaglione è noto soprattutto per essere il fratello minore di Federico Zampaglione dei Tiromancino, band musicale molto seguita e apprezzata in Italia e non solo. Lo stesso Francesco per un breve periodo ha fatto parte del gruppo musicale, scrivendo insieme al fratello musica e testi di due lavori discografici importanti come Rosa spinto e Alone alieno, oltre a La descrizione di un attimo, singolo di enorme successo uscito nel 2000.

Nel 2015, a causa dell'ennesima violenta lite con il fratello Federico, Francesco si vide costretto a lasciare la band. Da allora, però, ha continuato a lavorare nel campo della musica e dello spettacolo.