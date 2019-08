Un giovane ragazzo calabrese di 21 anni sta lottando tra la vita e la morte dopo essere precipitato da un balcone mentre stava trascorrendo alcuni giorni di vacanza in Croazia. Le notizie sono al momento molto frammentarie e non è stata chiarita ancora la dinamica di quanto accaduto. Il ragazzo è al momento ricoverato in gravi condizioni di salute in ospedale.

Un'altra persona, nel frattempo, è deceduta in Calabria mentre stava facendo il bagno in mare. Inutili i soccorsi.

Precipita da un balcone mentre si trova in vacanza: è grave

A.S., giovane 21enne, è rimasto gravemente ferito dopo essere precipitato da un balcone di una struttura situata nella città di Spalato in Croazia, mentre stava trascorrendo alcuni giorni di vacanza. Il giovane, residente nel comune di Paola, nel cosentino, si trovava in Croazia per rilassarsi e divertirsi, purtroppo però, per cause ancora tutte da chiarire, è precipitato nel vuoto schiantandosi al suolo dopo un volo di diversi metri di altezza.

La dinamica di quanto accaduto è al momento poco chiara: sembra che il giovane dopo aver trascorso la serata all'interno di un locale sia ritornato a casa. Qui si sarebbe accorto di aver dimenticato le chiavi e per questo motivo si sarebbe arrampicato sul balcone per poter entrare all'interno dell'abitazione e proprio in quel momento sarebbe precipitato nel vuoto.

Le notizie che giungono dal luogo sono però ancora molto frammentarie e non è esclusa neanche l’ipotesi, che il ragazzo possa essersi sporto e aver perso l’equilibrio precipitando nel vuoto.

Il 21enne è stato rapidamente soccorso dal personale medico che lo ha, in un primo momento, stabilizzato sul luogo e successivamente lo ha trasportato in ospedale dove al momento sta lottando tra la morte e la vita. Sul posto si sono recati anche gli inquirenti che stanno cercando di ricostruire l'intera dinamica di quanto si è verificato.

Nella cittadina di Paola sono moltissimi, in queste ore, a pregare per il giovane ed a stringersi alla sua famiglia. Nelle prossime ore si dovrebbero avere maggiori dettagli sulla dinamica dell'accaduto.

Calabria: muore anziano mentre fa il bagno

Un anziano, mentre stava anch'esso trascorrendo qualche giorno di vacanza in Calabria, è deceduto poche ore fa su una spiaggia nel catanzarese, precisamente nel comune di Montauro. L'anziano aveva 75 anni e al momento sono state rese note solo sue le iniziali: L.V.

L'uomo si sarebbe sentito male mentre stava facendo il bagno in mare. Alcuni turisti, notando quello che stava accadendo, l'hanno trasportato sulla riva.

Successivamente è stato soccorso dal personale medico del 118, purtroppo però, era ormai privo di vita.