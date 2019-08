Ennesimo lutto nel mondo dello spettacolo, durante la notte è morta Nadia Toffa. Sin dal 2017 la donna lottava contro un devastante tumore al cervello, purtroppo però le sue condizioni si sono aggravate verso fine maggio. Nel mese di luglio la conduttrice de Le Iene è stata ricoverata alla Domus Salutis di Brescia. Dopo mesi e mesi di lotta e di cicli sfiancanti di chemioterapia, la conduttrice si è spenta lasciando un vuoto immenso nel cuore dei suoi cari, dei suoi amici e di tutti i suoi fan. In queste ore si sta allestendo la camera ardente e tra qualche giorno saranno celebrati i funerali di Nadia Toffa.

L'annuncio straziante de Le Iene: 'La sfiga ha deciso di colpire proprio te'

La mattina del 13 agosto 2019 sarà ricordata a malincuore come la giornata del decesso di Nadia Toffa. La donna, che a giugno aveva compiuto 40 anni, lottava da anni contro il tumore e il suo ultimo post condiviso sui social risale alla scorsa settimana. Attraverso un lunghissimo messaggio nel portale del programma 'Le Iene', il popolo italiano ha appreso della morte della 'guerriera'.

'Il destino, il karma, la sorte, la sfiga ha deciso di colpire proprio te, la nostra Toffa' con queste parole la redazione ha dato il triste annuncio.

Successivamente non sono mancati i messaggi di dolore e di cordoglio da parte delle celebrità italiane che hanno avuto modo di conoscere la bionda conduttrice da vicino. Barbara d'Urso le ha dedicato un lungo post in cui parla degli haters che hanno sempre attaccato pubblicamente la sua amica, incuranti del difficile momento della Toffa.

Qualcuno, diverso tempo fa, era arrivato addirittura ad augurarle di morire. 'Mi inc...avo sempre quando quegli stu...i cret..i ti attaccavano ma tu dicevi 'Facciamoci una risata insieme''.

Anche Simona Ventura non ha potuto nascondere il dolore per la perdita della sua cara amica e collega. Su Instagram ha rilasciato parole intense in cui dice di sentirsi persa. Il tutto accompagnato da un video in cui Nadia Toffa canta una breve strofa della sua canzone intitolata 'Diamante Briciola'.

Persino i politici si sono uniti dal cordoglio da Matteo Salvini a Giorgia Meloni, dalla Boldrini a Luigi Di Maio. Tutti si sono detti dispiaciuti per la drammatica notizia.

I funerali di Nadia Toffa e la camera ardente

Per quanto riguarda la camera ardente, essa sarà allestita a Brescia al teatro Santa Chiara. Infine, i funerali di Nadia Toffa si terranno venerdì 16 agosto presso la cattedrale della città bresciana.

A riportare questa notizia è stata l'Ansa. In questa occasione tutti avranno modo di dare l'ultimo saluto a colei che non ha mai smesso di sorridere alla vita e di lottare.