Nadia Toffa non ce l'ha fatta. La giornalista de 'Le Iene' è morta questa notte. L'annuncio è stato dalla trasmissione di Mediaset poco dopo le 7 del mattino. La malattia della conduttrice era diventata nota due anni fa, quando la Toffa si era sentita male in un albergo di Trieste ed era stata trasportata d'urgenza in elicottero in Lombardia. Nonostante le cure, dopo due anni di chemioterapia, la donna è morta. "Nulla sarà più come prima" il post scritto dalla redazione de 'Le Iene' sui social.

Nadia Toffa non ce l'ha fatta: è morta la conduttrice delle Iene

Nadia Toffa non ce l'ha fatta. E' morta la giornalista delle Iene che aveva lottato, in questi ultimi 24 mesi, con il cancro. La donna, due anni fa, aveva accusato un malore in un albergo di Trieste dove si trovava per motivi di lavoro. Subito ricoverata in un ospedale della città triestina, la donna era stata prontamente trasferita d'urgenza al San Raffaele di Milano.

Gli esami avevano evidenziato una forma tumorale, una malattia che la donna aveva reso pubblica raccontando ogni giornata sui social. Dotata di una grandissima forza, la Toffa aveva deciso di tornare in onda, dopo l'ok dei medici, a poche settimane dal malore.

Il ricordo delle Iene: 'Nulla sarà più come prima'

"E forse ora qualcuno potrebbe pensare che hai perso, ma chi ha vissuto come te, non perde mai".

Inizia così il post delle Iene in ricordo di Nadia Toffa. La giornalista, dopo alcune esperienze nei giornali locali di Brescia, si era fatta conoscere come inviata proprio nella trasmissione di Mediaset dov'era diventata, da diverso tempo, anche una delle conduttrici del fortunato programma di Italia 1. "Hai combattuto a testa alta, col sorriso, con dignità e sfoderando tutta la tua forza, fino all’ultimo, fino a oggi.

D’altronde nella vita hai lottato sempre" si legge nel post pubblico sui social. "Hai lottato anche quando sei arrivata qui da noi e forse è per questo che ci hai conquistati da subito" il ricordo della prima esperienza a Cologno Monzese.

Sono già migliaia i ricordi sui social da parte del pubblico e di chi aveva conosciuto la giornalista in questi tanti anni di televisione: "Diteci che è una fake news, che la notizia non è vera" hanno scritto molti utenti sui social.

Notizia che invece è stata confermata ed è stata l'apertura del Tg5 di questa mattina: "Ciao Nadia" il titolo scelto dal telegiornale di Mediaset. Nell'ultima foto pubblicata dalla Toffa sui social, la donna appare sorridente nel giorno del suo 40esimo compleanno: "Affronto le mie difficoltà ogni giorno con il sostegno della mia famiglia e dei miei amici. Grazie per gli splendidi messaggi che mi state scrivendo.

Mi rimarranno nel cuore" l'ultimo post scritto dalla giornalista.